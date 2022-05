Profil

Poste : Ailier fort

Taille : 2m06

Poids : 99 kg

Équipe : Auburn Tigers (conférence SEC)

Stats 2021/22 : 16.9 points (42.9 aux tirs, 42% à 3-pts), 7.4 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1.1 interception

Présentation

À tout juste 19 ans, Jabari Smith Jr. est un des tous meilleurs joueurs de la Draft 2022 et selon ESPN, il est promis à l’une des deux premières places.

Natif de Fayetteville, en Géorgie, il a connu les louanges individuelles dès le lycée : après son année « senior » en 2021, il a été nommé « Mr. Georgia Basketball« , qui récompense le meilleur lycéen de la saison dans l’Etat de Géorgie. Il a aussi été sélectionné pour le McDonald’s All-American, le Jordan Brand Classic et le Nike Hoop Summit, les trois grands matches d’exhibition, type All-Star Game, qui rassemblent les meilleurs lycéens et jeunes espoirs américains (pour les deux premiers) et internationaux (pour le troisième).

Classé 6e du Top 100 ESPN pour la promotion 2021, il s’était engagé auprès de l’université d’Auburn (l’ancienne fac de Chuck Person, Charles Barkley, et plus récemment Isaac Okoro), et il y a signé une très bonne saison « freshman » à titre individuel : 16.9 points (42% à trois-points), 7.4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1.1 interceptions. À l’issue de la saison NCAA, il a été élu meilleur « freshman » de la saison en conférence SEC, nommé dans la » SEC All-Freshman Team » et la « First Team All-SEC », ainsi que dans la « All-American Second Team », le deuxième meilleur cinq de la saison NCAA.

Points forts

– Le tir. C’est l’arme principal de Jabari Smith Jr. L’ailier-fort possède un tir magnifique, à la mécanique très fluide, qui se termine bien au-dessus de sa tête, ce qui le rendra difficile à contrer en NBA. Il a bouclé l’exercice 2021/22 en NCAA à 42% derrière l’arc, avec près de 5.5 tentatives par match : on parle d’un véritable « sniper ». Par sa taille, Jabari Smith Jr. saura également profiter des « mismatch » à mi-distance en NBA, où le « switch » est légion en défense. À l’aise au poste bas, il maitrise déjà le tir « turnaround », ce tir amorcé dos au défenseur.

– Le potentiel défensif. C’est l’autre gros point fort du jeu du jeune ailier-fort. Avec ses bras et ses jambes interminables, il a le potentiel pour être un défenseur de tout premier ordre sur l’homme. Il l’a en tout cas prouvé à l’échelon universitaire, et possède sans aucun doute les qualités physiques pour l’être aussi en NBA. Joueur vocal et très tonique, il se bat sur tous les écrans et n’hésite pas à monter haut pour protéger le cercle, avec plus ou moins de réussite. Efficace grâce à ses qualités athlétiques, il est aussi un défenseur intelligent : les aides dans la raquette en venant du côté faible n’avaient pas de secret pour lui en NCAA. En NBA, où le « pick-and-roll » est souverain et ouvre souvent des espaces dans la raquette, il aura du pain sur la planche.

– La mentalité. La franchise qui sélectionnera Jabari Smith Jr. à la Draft n’aura pas à s’inquiéter de la motivation du joueur. Gros compétiteur, avec un petit penchant pour le « trashtalking », il ne joue que pour gagner. Un joueur charismatique, dont la motivation et la hargne déteindront positivement sur son vestiaire.

Points faibles

– Le dribble. Le joueur n’est pas particulièrement à l’aise avec la balle dans ses mains, même s’il a prouvé cette saison, face aux défenses NCAA, qu’il était capable d’attaquer le cercle dans l’axe. Son centre de gravité est haut, ce qui fait qu’il ne descend pas beaucoup la balle quand il dribble, ce qui le rend vulnérable aux interceptions. Face aux joueurs de calibre « All-Defensive » en NBA, il pourrait être limité dans ses choix offensifs, à cause de ce dribble timide, en début de carrière. Rien de rédhibitoire, mais un axe de progression important pour devenir un attaquant complet, capable de créer son propre tir sans se cantonner uniquement au « catch-and-shoot » derrière la ligne à 3-points.

– La protection du cercle. Brillant sur l’homme en défense, Jabari Smith Jr. n’est pas (encore ?) solide dans la protection du cercle. Ou du moins, il n’a pas encore eu l’occasion de le montrer, car il ne faut pas oublier qu’il était associé, dans la raquette d’Auburn, au pivot Walker Kessler, le meilleur contreur du pays (4.6 contres par match). En NBA, il pourrait, selon l’équipe qui le choisit, se retrouver dans un contexte semblable à celui des Tigers, en tant qu’ailier-fort scoreur aux côté d’un pivot protecteur du cercle.

Comparaison

Rashard Lewis et Michael Porter Jr. pour le combo taille & tir ; Jaren Jackson Jr. pour la polyvalence et la défense individuelle.

Pronostic

Dans le Top 3, potentiel premier choix.