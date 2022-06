Comment les Kings comptent-ils utiliser leur quatrième choix de Draft ?

Si une certaine logique est respectée, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. et Paolo Banchero, dans cet ordre ou un autre, seront appelés les premiers le soir de la Draft par Orlando, Oklahoma City et Houston.

Ensuite, ce sera à Sacramento de parler, pour le quatrième choix. Que vont faire les Kings ? D’après notre confrère James Ham, la franchise va écouter les propositions de transfert concernant ce choix, tout en étant logiquement gourmande pour le céder.

L’objectif des Kings, et The Ringer le confirme, c’est de récupérer un joueur capable d’aider l’équipe à gagner dès la saison prochaine, qu’il soit drafté ou récupéré via un échange.

Les dirigeants seraient même prêts à descendre dans la Draft, si cela permet de faire une bonne affaire, avec un jeune joueur drafté plus un joueur plus expérimenté qui pourrait aider De’Aaron Fox et Domantas Sabonis.

Les Blazers, avec leur 7e choix et un Josh Hart par exemple, comme les Pacers, propriétaires du 6e choix qu’ils peuvent associer à un Malcolm Brogdon, pourraient ainsi faire l’affaire.