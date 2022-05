Le président des Pacers rappelle qu’on peut faire des miracles à la Draft

Ni satisfaction, ni déception. Tel pourrait être le résumé de la soirée de « lottery » des Pacers. La franchise d’Indiana savait qu’elle aurait, à coup sûr, un des neuf premiers choix de la Draft. Finalement, elle a obtenu le sixième.

Ce n’est pas une mauvaise place, mais ce n’est évidemment pas le gros lot. Peu importe pour Kevin Pritchard, qui est tout de même satisfait.

« On est impatient », annonce le président des Pacers au site officiel de la franchise. « On va botter des fesses. On ne plaisante pas. On a montré l’an passé qu’on voulait bouger. Je veux être agressif. »

Comment l’être avec ce sixième choix ? En étant malin et en tentant des paris. Comme il l’a fait à Portland, en 2006. Le dirigeant était alors l’assistant GM des Blazers.

« On avait statistiquement le plus de chances d’avoir le premier choix à l’époque et on a terminé avec le quatrième choix. On était un peu déprimé ce soir-là », se souvient-il pour l’Indy Star. « J’ai rappellé à mes troupes, mardi soir avant la lottery, que cette année-là, en 2006, on avait transformé notre 4e choix en 2e choix. Puis, on avait fait un transfert pour le 7e qu’on a transformé en 6e. Finalement, c’est devenu LaMarcus Aldridge et Brandon Roy. »

« On a un bon choix, on peut faire beaucoup avec ça »

Kevin Pritchard et les dirigeants de l’Oregon avaient en effet envoyé leur 4e choix de la Draft, Tyrus Thomas, vers Chicago, en échange du 2e, LaMarcus Aldridge. Ensuite, Theo Ratliff et Sebastian Telfair avaient été échangés à Boston contre Randy Foye, qui venait d’être drafté en 7e position. Enfin, ce dernier est envoyé à Minnesota contre le 6e choix, Brandon Roy.

Sans les drafter, les Blazers avaient ainsi récupéré les deux joueurs qui, plus de quinze ans après, possèdent encore les meilleures moyennes de points en carrière de cette cuvée 2006. Pas mal donc.

Voilà pourquoi la franchise garde toutes les options ouvertes devant elle d’ici le soir de la Draft.

« On a un bon choix, on peut faire beaucoup avec ça », prévient Kevin Pritchard. « Il y a de grandes chances pour qu’on puisse ajouter un jeune joueur aux côtés de Tyrese Haliburton et Chris Duarte. On a le 6e choix, et aussi le 31e et le 58e. Le plus important, c’est d’être ouvert d’esprit. Il faut penser sur le long terme, penser à ajouter encore plus de talents à notre équipe. »