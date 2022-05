Draft 2022 | Les Pacers attendaient ça depuis 33 ans…

Juin 1989. Avec le 7e choix de la Draft, les Pacers sélectionnent George McCloud, un ailier au physique atypique qui deviendra l’un des premiers spécialistes du shoot à 3-points. Un soir de 1996, il ira jusqu’à prendre 20 tirs à 3-points. Et ce n’était pas encore la mode du tir à 3-points…

Depuis cette date, les Pacers n’ont plus jamais sélectionné un joueur dans le Top 9 de la Draft ! Trente-trois ans d’une attente qui va prendre fin cette année puisque la franchise de Rick Carlisle est assurée de sélectionner, au pire, en 9e position.

Sur le papier, Indiana a 10.5% de chances de sélectionner en 1er, et 42% de chances de sélectionner dans le Top 4.

« C’est une opportunité excitante » reconnait Kevin Pritchard, le président de la franchise. « On sait ce que ça signifie d’avoir un choix élevé. »

Depuis 1989, les Pacers sont régulièrement bien placés en saison régulière, ce qui explique qu’ils n’aient pas eu de choix élevé dans la Draft. Au mieux, ils ont sélectionné en 10e position comme en 1996 et en 2010. La première fois, ils avaient choisi le pivot Erick Dampier. La seconde, il s’agissait, ni plus ni moins de Paul George.

L’année suivante, ils avaient récupéré le 15e choix, et après avoir sélectionné Kawhi Leonard, ils l’avaient envoyé aux Spurs.

A priori, cette année, la direction envisage de garder ce choix élevé pour poursuivre ce virage à 180° entamé avec le départ de Domantas Sabonis aux Kings, puis de Caris LeVert aux Cavaliers.

« Ne pas faire des playoffs est compliqué… Mais on a de la masse salariale, plusieurs choix de Draft et quelques jeunes joueurs qu’on apprécie. On a le sentiment d’être dans une bonne situation » conclut Pritchard.