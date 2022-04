Le 21 avril 1996, Dennis Scott et George McCloud établissaient les deux meilleures saisons à 3-pts de l’histoire

Instauré pour la première fois en NBA durant la saison 1979/80, le shoot à 3-pts a connu une lente évolution avant de devenir l’arme absolue, utilisée à outrance des dernières années. La première saison, le record pour un joueur montait à 90 réussites. Dix ans plus tard, en 1990, Michael Adams en inscrivait 158.

Puis, en 1995/96, alors que la NBA avait (entre 1994 et 1997) rapproché la ligne à 6m71 partout, deux joueurs vont en profiter pour dépasser les 250 shoots primés marqués. Il s’agit de Dennis Scott et George McCloud.

Après l’ultime soirée de saison régulière, le 21 avril 1996, le premier termine avec 267 tirs à 3-pts (à 42.5% de réussite), devant les 257 du second, qui lui battait le record de tentatives avec 678. L’extérieur du Magic devenait ainsi le détenteur du record sur une saison, qu’il va conserver jusqu’en 2005/06 !

Cette saison-là, Ray Allen marquera 269 paniers à 3-points. Puis, au début des années 2010, Stephen Curry, Klay Thompson puis James Harden vont faire exploser les compteurs.

Si bien que Dennis Scott et George McCloud qui furent, avec Ray Allen donc, longtemps sur le podium possèdent désormais les 20e et 26e meilleures saisons de l’histoire de la NBA. Et Stephen Curry les a déjà battus sept fois…