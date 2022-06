Draft 2022 | Shaedon Sharpe se verrait bien au Thunder…

Où va atterrir Shaedon Sharpe le 23 juin prochain ? C’est probablement, à l’heure actuelle, la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. Dans une Draft 2022 incertaine à l’exception du Top 3, le Canadien est certainement le joueur le plus difficile à projeter.

L’arrière était en tout cas à Portland ce mercredi, pour un « workout » collectif auquel participait notamment Jeremy Sochan. Les Blazers, détenteurs du 7e choix, seraient assurément ravis de sélectionner l’éphémère joueur de Kentucky, qui serait un sacré renfort en attaque pour Chauncey Billups et Damian Lillard. Si tant est qu’il soit encore disponible en 7e position évidemment, ce qui est tout sauf une certitude.

Devant la presse, Shaedon Sharpe a donné quelques détails sur son processus pré-Draft, sujet autour duquel un flou persistait depuis plusieurs semaines. Il a notamment expliqué que Portland est son « sixième ou septième workout« , avant d’apporter la précision la plus intéressante : seuls deux de ces essais ont été individuels.

On sait que Charlotte est un des deux clubs, mais le second n’est pas connu.

Peut-être Oklahoma City, qui d’après ESPN est tenté par un « trade up » à la Draft ? « On entend dire que le Thunder étudierait studieusement les scénarios potentiels d’un transfert de leur 12e choix, associé avec d’autres éléments, pour essayer de monter à la moitié de ‘lottery’, où des joueurs comme Jaden Ivey ou Shaedon Sharpe sont attendus, et considérés comme certaines de leurs cibles » affirme Jonathan Givony.

Avant d’ajouter que le Thunder serait tout simplement une des destinations privilégiées par le Canadien et son camp. « Ils [Sharpe et son camp] n’ont pas l’air de faire une fixette sur la position à laquelle il sera sélectionné. Ils préfèrent une vision à long terme, en pensant avant tout à la situation qui lui permettrait de maximiser son potentiel, pour devenir un All-Star. Avec le Thunder en haut de leur liste. »

