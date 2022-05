Profil

Poste : Arrière

Taille : 1m98

Poids : 90kg

Équipe : Kentucky Wildcats (conférence SEC)

Statistiques 2021/22 : n’a pas joué

Présentation

Shaedon Sharpe est un joueur qui a explosé sur le tard. Natif de London, dans l’Ontario au Canada, l’arrière était un relatif inconnu jusqu’à il y a encore quelques mois.

Après une première année au lycée dans sa ville natale, à la H. B. Beal Secondary School, le Canadien a passé la frontière et a rejoint les Etats-Unis. Direction le Kansas, à la Sunrise Christian Academy, pour sa deuxième année. Là-bas, tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. Peu, voire pas du tout utilisé, il quitte ce second lycée dès la fin de son année « sophomore » et en rejoint un troisième : la Dream City Christian School, à Glendale dans l’Arizona (où il a notamment été coéquipier avec le Français Yohan Traore). Cette fois, c’est la bonne : Shaedon Sharpe est titulaire, il a du temps de jeu et des responsabilités.

Pourtant, malgré cette saison « junior » réussie, le joueur n’est toujours pas classé dans les Top 100 des meilleurs lycéens. Il doit attendre le tournoi EYBL à l’été 2021 (Elite Youth Basketball League), un des plus relevés du circuit lycéen aux Etats-Unis, pour se faire remarquer : il conclut l’évènement avec des moyennes de 22.6 points, 5.8 rebonds and 2.7 passes par match. Sa cote explose alors, et le voilà soudainement, à la rentrée 2021, classé n°1 du Top 100 ESPN pour la promotion 2022 !

En septembre 2021, après avoir obtenu son diplôme plus tôt que prévu au lycée afin d’être éligible pour jouer en NCAA au cours de la saison 2021/22, il s’engage auprès de la célèbre université de Kentucky. Il arrive sur le campus de Lexington en janvier, en cours de saison, avec un plan clair : s’entrainer et se préparer pour la saison 2022/23. Mais là encore, tout ne se passe comme prévu, et après plusieurs mois de « drama », Shaedon Sharpe finit… par s’inscrire à la Draft 2022.

Points forts

– Un tir déjà létal. Pour l’heure, tant qu’on ne connait pas encore l’équipe qui choisira Shaedon Sharpe, il est difficile de prédire son rôle, et notamment s’il évoluera plutôt en tant que porteur de balle, ou alors loin du ballon.

En revanche, une chose est certaine : peu importe le contexte dans lequel l’arrière va évoluer durant sa saison « rookie », son tir va faire des ravages.

Avec une mécanique stable et fluide, même si peut-être un peu lente au moment de déclencher, Shaedon Sharpe est déjà un attaquant de grand talent. En « catch-and-shoot » ou en « pull-up », aucune différence pour lui : son poignet droit va faire trembler les filets dès ses premiers matches.

Il a impressionné lors du Combine, qui se tient en ce moment à Chicago. Même si ces exercices sont à relativiser, car sans opposition, ils ont tout de même permis d’observer la fluidité des mouvements du Canadien, qui donne l’impression de ne pas forcer.

– Des qualités athlétiques impressionnantes. Mesuré à 1m98 au Combine, le joueur est dans les standards de la taille des arrières aujourd’hui en NBA. Mais à seulement 18 ans, Shaedon Sharpe est déjà largement plus athlétique que la plupart de ses futurs adversaires sur le poste.

Plus tôt dans le mois, sa détente a été mesurée à 49 pouces, soit 124 centimètres ! À titre de comparaison, le record du Combine 2021 était de 48 pouces (122 centimètres), par Keon Johnson. En 2018, Ja Morant avait atteint 44 pouces (111 centimètres). Même si ce test n’a pas été enregistré et homologué officiellement par la NBA, cela n’en demeure pas moins impressionnant. Si c’est vrai évidemment…

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’arrière est un joueur aérien, monté sur ressorts et qui peut décoller très, très haut. Un avantage certain pour finir au cercle en NBA, face à des intérieurs tout aussi athlétiques et aériens.

Rapide et tonique, le Canadien se sert aussi de ses qualités athlétiques pour briller en transition. Qu’il soit à l’initiation ou à la finition d’une contre-attaque, il peut finir en altitude au cercle. Il ne serait pas étonnant de le voir aux premières place d’un Top 10 dès sa première année.

Points faibles

– Quel mental face à l’adversité en NBA ? C’est la plus grosse interrogation au sujet de Shaedon Sharpe. D’un naturel réservé, il semble parfois être un peu « dans la lune », presque désintéressé par ce qu’il se passe autour de lui sur le terrain. Est-ce inquiétant quant à son intégration future dans un vestiaire NBA ? Difficile à dire pour l’heure, tant on manque de données et d’informations sur son profil psychologique et social.

Pour certains observateurs, cette nonchalance supposée chez Shaedon Sharpe est à relativiser, et s’explique surtout par le fait qu’il surnageait tellement face aux autres lycéens, qu’il finissait par naturellement baisser son intensité. Et notamment son intensité défensive : plutôt bon sur le porteur de balle, grâce à des qualités athlétiques certaines et des appuis rapides, il manque parfois de concentration (motivation ?) quand il défend loin du ballon (« backdoor », aide côté opposé…).

C’est une explication qui fait sens, mais qui ne chassera pas pour autant les inquiétudes des franchises : malgré son talent immense, Shaedon Sharpe, amené à être un leader en attaque, a-t-il ce mental de « winner », cette volonté de gagner au plus haut niveau ? Le contraire serait tout de même étonnant venant d’un joueur de 18 ans, à ce point en avance sur le reste de sa génération. Mais puisqu’il n’a jamais joué en NCAA, il n’a donc jamais fait face à une adversité élevée. Et les doutes persistent alors…

Peaufiner la sélection de tirs. S’il avait joué cette saison avec Kentucky, Shaedon Sharpe aurait partagé les responsabilités offensives avec l’autre « freshman » attendu potentiellement dans la « lottery » cette année, Tyty Washington Jr. Dans ce contexte, les franchises NBA auraient alors pu en apprendre davantage sur son implication en attaque, en observant notamment sa sélection de tirs.

Mais puisque le Canadien n’a jamais enfilé le maillot des Wildcats, c’est sur sa saison « junior » au lycée et sur le tournoi EYBL 2021 que les franchises NBA doivent alors porter leurs observations. À défaut d’autre chose.

Et dans ce contexte, bien moins qualitatif et ordonné que la NCAA, on note que l’arrière avait tendance à se montrer parfois gourmand en attaque. Plus fort que tous les autres, Shaedon Sharpe, pour pallier l’ennui, prenait tous les tirs.

Ce n’est pas particulièrement inquiétant, mais l’arrière devra montrer qu’il est capable de s’adapter rapidement au niveau NBA. Après plusieurs années à dominer en trottinant, il ne sera plus le meilleur joueur sur le terrain tous les soirs dans la Grande Ligue.

Comparaison

Un mélange de Paul George et Bradley Beal pour la facilité balle en main et la capacité à se créer son propre tir.

Pronostic

Entre les 4e et 7e place, potentiel candidat surprise au podium.