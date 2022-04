Avant même de commencer, la carrière de Shaedon Sharpe en NCAA est terminée. Classé n°1 de la promotion lycéenne de 2022, l’arrière canadien avait rejoint Kentucky en avance, dès le mois de janvier. Mais puisque la saison de ses Wildcats était déjà bien entamée, John Calipari, d’un commun accord avec les parents de Shaedon Sharpe d’après lui, avait décidé de ne pas le faire jouer durant la saison 2021/22, préférant attendre la suivante.

Sauf que la cote de Shaedon Sharpe auprès des franchises NBA est déjà haute depuis plusieurs mois, et le joueur a réalisé qu’il pouvait être un « lottery pick »… sans même jouer la moindre seconde en NCAA.

L’heure des regrets à Lexington

Et le scénario redouté par les fans des Wildcats s’est donc réalisé : le prodige canadien prend la direction de la NBA. Une nouvelle officialisée par The Athletic aujourd’hui, et qui va faire siffler les oreilles de John Calipari, qui a peut-être commis la plus grosse erreur de sa carrière à Kentucky, par excès de prudence.

Car si la volonté de Shaedon Sharpe de rejoindre la NBA dès 2022 est facile à comprendre, il est en revanche un peu plus complexe de saisir la raison qui a poussé « Cal » à se passer du joueur cette saison.

Avec le « freshman » Tyty Washington et le Player Of The Year Oscar Tshiebwe, qui lui revient à Lexington la saison prochaine, le natif de l’Ontario aurait pu former un trio dévastateur. Et avec l’aide de Shaedon Sharpe, peut-être que les Wildcats n’auraient pas pris la porte face à Saint Peter’s, dès le premier tour de la « March Madness »…

Du lycée au Top 10 de la Draft en 12 mois

Né en 2003, Shaedon Sharpe appartient à la promotion de 2022, et était donc encore au lycée la saison dernière. Mais pour pouvoir rejoindre Kentucky dès janvier, il avait fait en sorte de valider tous ses crédits et d’obtenir son diplôme en mai 2021. D’autres y verront plutôt un calcul de sa part, puisque la ligue fixe l’âge minimal pour s’inscrire à la Draft à 19 ans (l’année de la sélection), au moins 12 mois complets après la fin du lycée. La Draft se tenant en juin, le Canadien est donc bien éligible cette année…

Arrière scoreur et athlétique, déjà très doué pour créer son tir, Shaedon Sharpe présente en tout cas un profil d’attaquant qui fait saliver la ligue. Et bien que les seules observations que les franchises pourront tenir porteront sur ses matches au lycée, il semble acquis qu’il sera sélectionné dans le Top 10. Car en dépit d’une expérience universitaire vierge, le potentiel du joueur est trop grand pour qu’il passe la 10e position.