Joueur de l’année en NCAA, Oscar Tshiebwe reste à Kentucky !

Après plusieurs semaines de suspense, Kentucky peut souffler : le pivot Oscar Tshiebwe reviendra à Lexington à la rentrée pour sa saison « senior ». Une très bonne nouvelle pour John Calipari, qui va pouvoir bâtir son nouveau groupe autour du pivot, ancre des Wildcats tant en attaque qu’en défense cette saison.

Une saison qui s’est malheureusement mal terminée pour Kentucky, qui a pris la porte dès le premier tour de la « March Madness », face à la grande surprise du tournoi, Saint Peter’s.

Des records à la pelle

Arrivé aux États-Unis en novembre 2015, le Congolais avait effectué ses années lycée en Virginie, avant de s’engager auprès de la fac’ de West Virginia à la rentrée 2019. Il a joué une saison et demi pour les Mountaineers, avant de rejoindre Kentucky en cours de saison dernière, par le portail des transferts de la NCAA.

Pour des questions d’éligibilité, « Big O » avait attendu la rentrée 2021 pour pouvoir enfiler officiellement la tunique bleue et blanche de Kentucky. En novembre dernier débutait donc sa saison « junior » que l’on peut qualifier, presque six mois plus tard, d’historique.

En 34 matches joués cette saison, Oscar Tshiebwe a ainsi compilé 17.4 points, 15.1 rebonds (515 rebonds au total, n°1 en NCAA), 1.8 interception et 1.6 contre en moyenne par rencontre. Des moyennes qui font de lui le premier joueur universitaire depuis 1980 à atteindre le plateau des 15 points et 15 rebonds sur toute une saison. Par ailleurs, il est devenu le premier joueur d’une conférence majeure, depuis Bill Walton à UCLA en 1973, à compiler au minimum 16 points et 15 rebonds sur une saison.

Enfin, Oscar Tshiebwe a signé 28 double-double, ce qui constitue le nouveau record « all-time » de Kentucky. Il a notamment réalisé 16 double-double consécutifs pour finir la saison.

Véritable machine dans cet exercice, le pivot des Wildcats était tout simplement le joueur le plus dominant en NCAA cette saison.

Joueur de l’année à l’unanimité… mais pas de NBA

Élu meilleur joueur de l’année à l’unanimité, c’est-à-dire que les six trophées majeurs qui décernent ce prix lui sont revenus, Oscar Tshiebwe ne capitalisera pas pour autant sur cet « exploit » pour rejoindre la NBA. Il retourne à l’université, et c’est une première depuis Tyler Hansbrough, lui aussi joueur de l’année à l’unanimité en 2008 avec North Carolina, et qui était retourné à Chapel Hill la saison suivante. Un choix pertinent, puisque les Tar Heels avaient remporté le titre national en 2009.

Si le Congolais est heureux à Kentucky et veut continuer d’y écrire son histoire, il admet tout de même que son choix a en partie été guidé par les premiers retours liés à la Draft, qui l’annoncent plutôt au deuxième tour. Lui veut être sélectionné au premier tour, et entend prouver, la saison prochaine, qu’il a raison de penser ainsi.

« J’ai toujours voulu être un « lottery pick », dans le Top 10, le Top 15. […] Donc je reviendrai, je serai à Kentucky l’an prochain. Je porterai à nouveau le bleu de Kentucky. »