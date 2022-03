NCAA | Le Français Yohan Traore se désengage de LSU

Approché l’an dernier par certaines grosses écuries de la NCAA, comme Michigan, Gonzaga, Auburn, Kansas ou encore le Memphis de Penny Hardaway, Yohan Traore (2m08, 19 ans) avait finalement choisi, fin janvier, de prendre la direction de Baton Rouge en Louisiane, et s’était engagé pour la célèbre université de LSU.

Près de deux mois plus tard, le Français est déjà revenu sur sa décision et a récemment annoncé son désengagement de l’ancienne fac’ de Shaquille O’Neal ou encore Ben Simmons. La raison : le renvoi de Will Wade, le désormais ex-coach des Tigers, qui avait recruté Yohan Traore à l’époque. Ciblé par les accusations de fraudes, le tacticien a pris la porte et a été aussitôt remplacé par Matt McMahon, qui officiait jusqu’alors à la tête de Murray State, l’ancienne équipe de Ja Morant.

En conséquence, Yohan Traore a donc logiquement décidé de ne pas aller à LSU. C’est un scénario fréquent en NCAA puisqu’il est très rare qu’une recrue joue pour un coach qui ne l’a pas recruté.

« Premièrement, je voudrais remercier Coach Wade et son staff, qui m’avaient offert une opportunité de jouer pour LSU. J’avais hâte de porter le maillot des Tigers, et de jouer devant leurs superbes supporters. En raison des changements récents au sein du programme, ma famille et moi avons décidé d’ouvrir à nouveau mon recrutement » a sobrement déclaré le Français dans un communiqué.

Auburn favori ?

Le Français, qui est dans sa dernière année de lycée dans l’Arizona cette saison, va désormais devoir trouver sa prochaine destination. En janvier, son choix final s’était joué entre Auburn et LSU. Maintenant que la deuxième option est rayée de la liste, le programme de Bruce Pearl, qui s’apprête à perdre Jabari Smith à la Draft, peut possiblement devenir le favori pour le recruter.

Surtout que le courant était bien passé entre les deux camps il y a quelques mois, quand Yohan Traore n’avait pas encore effectué son choix. « Je parle beaucoup avec Coach Bruce Pearl. Auburn est une très bonne école, j’aime beaucoup le staff. Je pense que je colle à leur jeu, j’ai observé Jabari Smith et j’aime la manière avec laquelle il est utilisé, avec beaucoup de jeu au poste et d’isolation. Je pense que je pourrais jouer de la même manière » jugeait-il.

Le recrutement de Yohan Traore, 36e du Top 100 de ESPN pour la promotion lycéenne de 2022, serait assurément un gros coup pour Auburn, qui assurerait une certaine continuité sur le poste 4 après le départ vers la NBA de Jabari Smith. Mais les Tigers auront de la concurrence : UCLA, Texas Tech, Memphis voire Louisville, revigoré par l’arrivée de Kenny Payne, se mêleront à la danse.