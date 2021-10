Yohan Traore a l’embarras du choix en NCAA

Actuellement en terminale dans le lycée Dream City Christian à Glendale, en Arizona, Yohan Traore a récemment fait un petit tour par le Tennessee, pour une visite officielle chez les Tigers de Memphis.

Invité par Penny Hardaway à passer trois jours sur le campus, l’ancien du Centre Fédéral a pu assister à quelques entraînements et discuter avec l’ancienne légende d’Orlando… mais aussi Rasheed Wallace, son nouvel assistant.

Du haut de ses 2m08 avec une envergure de 2m21, Yohan Traore est un prospect qui a tapé dans l’œil de « Coach Penny ». Débarqué aux Etats-Unis depuis le mois d’août 2020, le jeune intérieur tricolore a aussi eu droit à son reportage dans la presse locale.

« Je ne suis pas un pivot classique qui joue seulement au poste bas », lance le jeune Frenchy dans The Commercial Appeal. « Je peux faire beaucoup de choses sur le terrain, je peux défendre du poste 1 au poste 5. Je peux shooter. Je peux attaquer le cercle. Je peux partir en dribble. Je suis un joueur altruiste. Je suis vraiment bon au rebond, au contre. Je suis très polyvalent. »

Avec 7 points et 3 rebonds de moyenne pour sa dernière année en Nationale 1 avec le Pôle France, Yohan Traore a semble-t-il poussé comme un champignon depuis son passage aux Etats-Unis. Du poste d’ailier qu’il occupait en France, il est désormais devenu intérieur à plein temps avec une poussée de croissance.

« Avant d’arriver en Amérique, il était à 1m98, 2m00. Il a pris dix centimètres depuis ! », ajoute Daniel Ehambe, son coach et mentor. « Il jouait plutôt au poste 2 ou 3 en France. Du coup, il a développé de bons instincts pour dribbler et shooter en tant qu’extérieur qui devait défendre sur des 2 et des 3. »

Michigan ? Memphis ? Oregon ? Gonzaga ? Décision au printemps prochain

Durant sa visite, le staff des Tigers a notamment attiré l’attention de Yohan Traore sur l’ailier senior, DeAndre Williams. C’est dans ce type de rôle qu’il évoluerait s’il décidait de jouer pour Memphis l’an prochain.

« Ils nous ont dit de prêter attention à sa manière de jouer parce que c’est comme ça qu’il l’imagine jouer pour eux », reprend Daniel Ehambe. « Avec du pick & pop, du jeu au poste intermédiaire, du dribble, des attaques en dribble depuis l’aile. Ça nous a plu car Yo veut aller dans une équipe où le staff va le laisser jouer son jeu. »

Après des visites à Michigan, Texas Tech et Kansas, Yohan Traore ajoute donc Memphis à sa liste de possibilités. Mais la liste ne s’arrête pas là car d’autres programmes prestigieux lui font les yeux doux, tels Oregon, Utah, Louisville mais aussi Gonzaga.

En attendant, il va gentiment rentrer en Arizona pour finir sa dernière année de lycée. Rendez-vous au printemps prochain pour le prochain épisode : la décision.

« On arrive maintenant à la fin de sa période de recrutement », conclut son oncle, Jonathan Muipatayi. « À ce stade, on va le laisser continuer à jouer au basket et quand arrivera le printemps, on prendra une décision. »