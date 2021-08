Rasheed Wallace, assistant de Penny Hardaway à Memphis !

Le banc de l’université de Memphis aura un fort accent des Pistons 2004 la saison prochaine puisque The Athletic révèle que Rasheed Wallace a accepté d’être l’assistant de Penny Hardaway, et ainsi de rejoindre Larry Brown, engagé en juillet.

Wallace, qui aura 47 ans en septembre, a déjà connu une expérience d’assistant coach, et c’était comme spécialiste du secteur intérieur. C’était en NBA, aux Pistons, en 2013/2014, aux côtés de Maurice Cheeks, qui fut viré après 50 matches.

Ensuite, on a revu le « Sheed » sur les bancs d’un lycée, le Charles E. Jordan High School, en 2019. C’est d’ailleurs encore à ce niveau qu’il avait trouvé un nouveau poste en juin dernier, pour la North Carolina Good Better Best Academy.