NCAA | Kenny Payne en partance pour Louisville

Le programme, véritable institution en NCAA, est aujourd’hui au plus bas et Kenny Payne est attendu comme le sauveur. Pour John Calipari, qui fera désormais face à son ancien adjoint lors des prochains chocs Kentucky – Louisville, il n’y avait pas meilleur homme pour ramener les Cardinals vers les sommets.

À l’instar de Mike Woodson à Indiana, c’est un retour aux sources pour Kenny Payne, qui a joué pour les Cardinals entre 1985 et 1989. Mais le chantier sera de taille : Louisville sort d’une des pires saisons de sa riche histoire, entre résultats catastrophiques (13 victoires et 19 défaites, 6-14 en conférence ACC) et sale ambiance en coulisses (renvoi du coach Chris Mack en janvier, sur fond de violations de certaines règles NCAA).

L’ancien assistant de John Calipari à Kentucky (de 2010 à 2020) avait rejoint les Knicks à l’été 2020, quand Tom Thibodeau, fraichement embauché, lui avait demandé de rejoindre son staff. Deux ans plus tard, il retrouve déjà la NCAA : il a accepté de devenir le nouveau coach de l’université de Louisville , programme majeur dans le paysage universitaire, champion national en 2013 notamment, et rival historique de… Kentucky.

