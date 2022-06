Draft 2022 | Dalen Terry maintient sa candidature

Bennedict Mathurin, Christian Koloko et désormais Dalen Terry : la fac d’Arizona va être bien représentée à la Draft 2022. ESPN rapporte en effet que l’arrière imite ses deux coéquipiers et officialise sa candidature pour la grande cérémonie du 23 juin.

D’abord remplaçant au cours de sa saison « freshman » (4.6 points et 3.2 rebonds en 21 minutes), il est passé titulaire pour sa deuxième année. Sous les ordres du nouveau coach venu de Gonzaga, Tommy Lloyd, il est devenu un « role player » de luxe, un « glue guy » capable de colmater les brèches dans tous les domaines, en relais des vedettes Ben Mathurin et Christian Koloko. Il a bouclé sa saison « sophomore » avec des moyennes de 8 points, 4.8 rebonds, 3.9 passes et 1.2 interceptions en 27 minutes par match.

C’est surtout son très bon passage au Draft Combine qui a solidifié sa cote en tant que possible choix du premier tour : DraftExpress évoquait même, récemment, une potentielle sélection dans le Top 20 !

Et c’est précisément le genre de confirmation que le natif de Phoenix attendait pour prendre sa décision : s’il avait la certitude, ou presque, d’être au premier tour, il n’allait pas hésiter. « Si je peux me faufiler au premier tour, alors c’est ce que je vais faire [se présenter à la Draft] » affirmait-il ainsi à 247sports il y a quelques jours.