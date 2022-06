Draft 2022 | Les Blazers sur la piste de Shaedon Sharpe ?

Et si les Blazers conservaient finalement leur 7e choix ? Depuis plusieurs semaines, il se murmure que la direction souhaite l’utiliser pour un échange, et ainsi récupérer un joueur de renom. Pourquoi pas Jerami Grant… Mais selon ESPN, les Blazers auraient finalement changé d’avis, et ils seraient prêts à conserver ce 7e choix. Pour prendre qui ?

Selon ESPN, leur choix se porterait sur l’arrière Shaedon Sharpe. C’est la grande inconnue de cette Draft puisqu’il n’a pas joué de l’année, mais c’est aussi pour certains le plus gros talent de cette cuvée. Sorte de mélange de Paul George et de Bradley Beal, il possède déjà un shoot fiable, des qualités athlétiques au-dessus de la norme, et c’est aussi un créateur.

Les Blazers l’ont testé, mais c’était dans le cadre d’un « workout » avec plusieurs jours, et c’est difficile d’en tirer des conclusions. Ce qu’on sait, c’est qu’il a tapé dans l’oeil du Thunder, et que Sharpe se verrait bien rejoindre son compatriote Shai Gilgeous-Alexander. Mais OKC, qui devrait choisir Jabari Smith Jr ou Chet Holmgren avec son 2e choix, ne possède que le 12e choix pour sélectionner Sharpe. Comme il ne sera sans doute plus disponible, il faudra monter un échange pour choisir dans les six premiers, et ainsi éviter qu’il ne rejoigne Portland.