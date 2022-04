Draft 2022 | Le Serbe Nikola Jovic va tenter sa chance

Non, Nikola Jokic ne se présente pas une deuxième fois à la Draft. Mais comme le MVP 2021, il est serbe, et il évolue au KK Mega Basket, en ligue adriatique, avant de rejoindre la NBA. C’est Nikola Jovic, avec un v, 18 ans, qui vient d’officialiser sa candidature à la Draft 2022, d’après Jonathan Givony, d’ESPN.

Classé 23e du Top 100 des meilleurs joueurs de la cuvée 2022 par ESPN, le Serbe affichait cette saison des moyennes de 11.8 points, 4.3 rebonds et 3.3 passes en 28 minutes par match au sein du club serbe, réputé pour être un environnement formateur pour les jeunes car géré par le puissant agent Misko Raenatovic. On se souvient que Timothé Luwawu-Cabarrot y était notamment passé avant de s’inscrire à la Draft en 2016.

Les observateurs des compétitions jeunes avaient pu voir Nikola Jovic à l’œuvre l’été dernier, lors du mondial des U19, durant lequel il avait brillé, terminant dans le meilleur cinq de la compétition, aux côtés notamment des deux Américains attendus dans le Top 5 de la draft, Chet Holmgren et Jaden Ivey, et de Victor Wembanyama.

Ailier de très grande taille (autour des 2m10), il n’en demeure pas moins rapide et très bon passeur, et rappelle d’autres ailiers européens comme Danilo Gallinari ou Deni Avdija. Surtout, c’est sa faculté à se créer son propre tir avec une telle aisance malgré son jeune âge qui intrigue le plus les franchises NBA.

Projeté dans une fourchette allant de la deuxième moitié de la « lottery » jusqu’à la fin du premier tour dans la plupart des « Mock Draft », Nikola Jovic tentera de devenir le premier joueur serbe à être sélectionné parmi les 14 premiers choix depuis… Darko Milicic, 2e choix de la Draft 2003.