Walker Kessler, la tour de contrôle d’Auburn

Engagé avec North Carolina l’an dernier, pour sa saison « freshman », Walker Kessler avait décidé, au printemps après l’élimination de UNC au premier tour du tournoi NCAA, de voler de ses propres ailes pour trouver une situation dans laquelle il serait davantage responsabilisé.

Frustré par son rôle minime avec les Tar Heels (9 minutes en moyenne en 29 matches, pour 4.4 points et 3.2 rebonds), il rejoignait alors la fac’ d’Auburn, plus proche de sa Géorgie natale. Après 26 matches dans cette saison 2021/22, l’immense pivot affiche des statistiques personnelles bien plus parlantes qu’en Caroline du Nord : 12 points (64% aux tir), 8.4 rebonds et… 4.7 contres par match ! En prime, Auburn est une des toutes meilleures équipes de la nation, quand UNC continue d’afficher un niveau terriblement irrégulier.

Ce changement d’air était donc le bon choix pour le « sophomore », qui réalise une excellente saison individuelle et forme avec le « freshman » Jabari Smith un duo d’intérieurs très complémentaire, qui propulse Auburn au sommet de la NCAA.

Un protecteur de cercle d’exception

Encore assez frustre offensivement, Walker Kessler compense par une activité défensive exceptionnelle. Avec pratiquement 5 contres en moyenne par rencontre, il transcende le visage défensif de son équipe, et permet notamment à ses arrières de défendre sereinement à l’extérieur, puisque ces derniers savent qu’ils peuvent compter sur le géant en deuxième rideau.

Il a d’ailleurs réalisé deux triple-double cette saison : aux points, aux rebonds… et aux contres ! D’abord le 30 décembre contre LSU, avec un match à 16 points, 11 rebonds et 11 contres, puis face à Texas A&M la semaine dernière, le 12 février, avec 12 points, 11 rebonds et 12 contres.

Il rejoint, dans l’histoire de la conférence SEC, Shaquille O’Neal (LSU, 1992) et Roy Rogers (Alabama, 1996) dans le cercle des seuls joueurs à avoir réalisé plus d’un triple-double durant une saison.

Cette saison, il compte 123 contres à son actif : seulement 13 équipes des conférences majeures de la première division NCAA (ACC, SEC, BIG 10, BIG 12, PAC-12) en comptent plus que lui !

Le pivot d’Auburn est donc un défenseur élite, un protecteur d’arceau pratiquement infranchissable. Et en attaque, avec un tir encore en construction, il se montre utile par sa faculté à réceptionner les « lobs » sur les « alley-oop ».

« C’est un talent rare, très rare. » disait à ce sujet son coach Bruce Pearl. « Vous envoyez la balle n’importe où dans les airs, il l’attrape. Et il finit au cercle avec un pourcentage très élevé. […] Il est le meilleur joueur aérien que j’ai coaché. […] Il n’a pas peur de se mettre dans ses positions difficiles, il monte très haut pour attraper la balle, il termine au cercle et redescend. »

La suite pour Kessler devrait, sauf surprise, être la NBA. Encore loin du compte l’an dernier, il a fait exploser sa cote auprès des franchises cette saison, et son nom revient régulièrement parmi les choix du milieu du premier tour. Par exemple, The Athletic le place en 18e position de la Draft 2022, dans sa dernière « Mock Draft ».