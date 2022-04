Stats & Highlights | Les Wolves et les Warriors enchaînent, les Pistons finissent bien

Les Wolves espèrent encore s’approcher des Nuggets, pourquoi pas les doubler, pour accrocher la sixième place de l’Ouest et ainsi éviter le « play-in ». Malgré leur victoire à Houston, ce n’est pas pour cette fois, puisque Denver a gagné sur le parquet des Lakers.

Les Warriors, malgré une équipe bis, ont décroché leur 50e victoire de la saison. New York a facilement disposé d’Orlando et Detroit termine la saison régulière dans le bon sens, avec une troisième victoire d’affilée.

Indiana – Detroit : 117-121

Troisième victoire de suite pour les Pistons, avec un Saddiq Bey en grande forme. Il inscrit 15 des 17 premiers points de Detroit et termine le premier quart-temps avec 20 unités à 6 sur 6 à 3-points ! Sous son impulsion, les joueurs de Dwane Casey frappent fort de loin.

Mais les Pacers dominent largement au rebond et peuvent prendre les commandes à la pause. En troisième quart-temps, Bey et les Pistons continuent de shooter à 3-pts avec réussite, renversent la situation et les Pacers coulent, malgré un bon Tyrese Haliburton.

Pacers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Brissett 34 7/14 4/6 2/2 3 7 10 5 3 1 5 0 +1 20 24 G. Bitadze 9 3/3 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1 2 -3 6 9 T. Haliburton 39 6/13 0/5 7/8 1 8 9 17 2 0 0 2 +2 19 39 B. Hield 32 8/17 3/12 0/0 0 9 9 4 5 0 4 1 -11 19 20 T. Taylor 32 6/9 3/3 0/0 4 2 6 0 2 0 2 0 -11 15 16 J. Anderson 17 0/4 0/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 -9 0 0 J. Smith 21 2/7 0/1 1/2 4 3 7 0 2 1 0 1 -17 5 8 I. Jackson 23 8/10 0/0 3/5 5 2 7 1 2 2 3 3 +21 19 25 D. Washington Jr. 23 4/13 2/8 2/2 0 5 5 2 1 2 2 0 +13 12 10 L. Stephenson 9 1/4 0/0 0/0 0 3 3 2 1 0 2 0 -6 2 2 Total 45/94 12/38 15/19 17 41 58 33 21 6 19 11 117 Pistons / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Livers 35 3/10 2/7 3/4 2 2 4 3 1 2 2 1 +9 11 11 S. Bey 23 11/18 7/9 2/2 1 3 4 2 1 2 2 0 0 31 30 I. Stewart 22 2/5 1/1 0/0 2 6 8 1 3 0 1 1 +8 5 11 F. Jackson 36 6/13 2/5 5/7 1 2 3 4 2 0 1 0 +5 19 16 K. Hayes 22 4/9 2/3 0/0 0 0 0 7 2 1 1 0 +2 10 12 K. Olynyk 18 2/7 1/2 2/2 1 1 2 1 0 1 1 1 +1 7 6 C. Edwards 31 5/15 2/6 1/1 1 2 3 9 3 2 1 0 -3 13 16 R. McGruder 26 5/11 3/6 0/0 0 5 5 2 3 0 1 1 0 13 14 B. Key 28 5/11 1/2 1/2 2 7 9 2 4 3 1 0 -2 12 18 Total 43/99 21/41 14/18 10 28 38 31 19 11 11 4 121

Orlando – New York : 88-118

Les deux équipes n’ont plus rien à jouer dans ces derniers jours de saison régulière. Orlando prend l’avantage en fin de deuxième quart-temps, mais traverse ensuite plus de sept minutes sans marquer un panier ! Les Knicks en profitent pour conclure la première période sur un 13-2.

Ils enchaînent après la pause avec un 7-0. New York se régale dans ce troisième quart-temps, inscrit 37 points et file vers une victoire facile. Obi Toppin en profite pour égaler son record en carrière, avec 20 points. Pour le Magic, c’est une sixième défaite de suite.

Magic / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 20 1/7 1/6 1/2 0 5 5 1 0 1 0 0 -27 4 4 I. Brazdeikis 37 5/12 3/6 0/2 1 3 4 3 3 1 0 0 -37 13 12 M. Bamba 29 5/13 3/8 0/0 2 9 11 0 2 0 1 0 -20 13 15 C. Anthony 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1 R.J. Hampton 28 2/11 0/4 3/5 1 1 2 2 1 0 4 0 -37 7 -4 R. Lopez 18 2/4 0/0 3/4 0 0 0 0 0 1 1 0 -12 7 4 M. Wagner 29 7/10 2/5 2/4 3 6 9 1 2 0 1 0 -1 18 22 M. Fultz 22 4/8 1/2 2/3 0 3 3 6 0 0 2 0 +1 11 13 T. Ross 24 3/10 1/7 4/5 0 4 4 2 0 0 0 0 +4 11 9 D. Cannady 30 1/9 1/6 1/2 1 1 2 3 3 2 2 2 -18 4 2 Total 30/85 12/44 16/27 8 32 40 18 12 5 11 2 88 Knicks / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Toppin 35 7/16 4/10 2/2 1 7 8 3 1 0 2 1 +46 20 21 M. Robinson 29 6/8 0/0 0/0 4 6 10 0 2 3 2 6 +24 12 27 A. Burks 33 6/7 3/3 4/5 0 7 7 6 4 1 1 0 +44 19 30 E. Fournier 15 1/5 0/3 0/0 0 2 2 1 4 1 0 0 +7 2 2 R. Barrett 33 9/20 3/9 6/8 1 4 5 6 0 1 3 0 +29 27 23 J. Sims 19 2/2 0/0 0/0 3 2 5 0 5 1 0 1 +6 4 11 T. Gibson 13 2/7 0/2 0/0 2 2 4 1 0 0 0 0 -16 4 4 M. McBride 11 3/4 2/3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -10 8 7 I. Quickley 34 8/19 3/10 1/1 1 9 10 10 3 2 1 0 +18 20 30 Q. Grimes 16 1/5 0/4 0/0 1 3 4 2 1 0 0 0 -1 2 4 R. Arcidiacono 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 0 1 Total 45/93 15/44 13/16 13 43 56 29 22 9 9 7 118

Houston – Minnesota : 132-139

Comme les Nuggets avaient gagné contre les Lakers, les Wolves se devaient de gagner pour continuer de croire à la sixième place à l’Ouest. Ils ont été sérieux, prenant 13 points d’avance en troisième quart-temps, avant un 10-3 qui, semble-t-il, plie le match.

En effet, il reste neuf minutes à jouer et il y a 25 points d’écart. Mais Houston, grâce notamment à Josh Christopher, passe un 17-6. Les Wolves sont obligés de montrer les muscles pour éviter une glissade. D’Angelo Russell inscrit un dernier panier pour assurer la victoire.

Rockets / 132 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 21 4/10 1/3 0/0 2 0 2 1 3 1 0 0 -8 9 7 A. Sengun 33 5/7 0/1 4/4 6 9 15 4 4 0 5 1 -6 14 27 G. Mathews 28 2/9 2/8 1/2 0 1 1 2 2 2 1 1 -5 7 4 K. Porter Jr. 36 6/14 4/10 5/5 1 5 6 8 3 2 8 0 -8 21 21 J. Green 36 12/18 4/8 3/6 0 2 2 5 4 0 2 0 -7 31 27 U. Garuba 15 3/3 0/0 0/0 2 4 6 0 4 0 1 0 -1 6 11 K. Martin Jr. 27 4/4 2/2 1/2 0 1 1 3 2 1 2 2 +1 11 15 J. Christopher 30 11/14 3/5 5/7 0 3 3 0 2 2 2 0 +2 30 28 D. Nix 13 1/6 0/3 1/3 0 0 0 5 0 0 2 0 -3 3 -1 Total 48/85 16/40 20/29 11 25 36 28 24 8 23 4 132 Timberwolves / 139 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 30 1/1 0/0 0/0 1 5 6 1 3 1 3 2 +7 2 9 A. Edwards 35 12/21 4/12 5/5 0 4 4 5 2 2 2 1 +2 33 34 K. Towns 35 12/16 1/3 3/5 2 9 11 5 5 1 3 1 +2 28 37 D. Russell 35 7/16 4/11 4/4 0 1 1 9 3 4 5 0 -4 22 22 M. Beasley 28 4/8 3/7 1/1 1 0 1 4 2 2 0 0 -6 12 15 T. Prince 20 2/3 0/0 2/3 1 1 2 2 5 0 1 0 +6 6 7 J. Okogie 16 3/4 0/0 5/6 0 0 0 1 3 2 1 1 +5 11 12 N. Reid 13 3/6 0/1 0/0 2 3 5 0 1 0 2 0 +5 6 6 J. McLaughlin 13 3/4 3/4 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 +11 9 10 J. Nowell 14 4/7 2/3 0/1 0 2 2 4 2 0 2 1 +7 10 11 Total 51/86 17/41 20/25 7 25 32 32 27 13 19 6 139

Sacramento – Golden State : 90-109

Après leur renversante victoire contre Utah la veille, les Warriors avaient décidé de reposer Klay Thompson, Otto Porter Jr. et Andre Iguodala. Cela n’a posé aucun problème puisque Andrew Wiggins et Jordan Poole ont compilé 47 points. De plus, Nemanja Bjelica a fait le meilleur match de sa saison.

Petite frayeur tout de même puisque Golden State a failli vivre un comeback similaire à celui infligé au Jazz. Draymond Green et compagnie avaient en effet 26 points d’avance et les Kings sont revenus à sept points, en milieu de dernier acte. Wiggins et Poole ont alors fait le nécessaire pour les écarter.