Luka Doncic et les Mavericks se reprennent à Milwaukee

Après des grosses défaites des deux côtés, même si les Bucks avaient utilisé leur équipe B face aux Clippers, on attendait une réaction de Dallas et Milwaukee. Giannis Antetokounmpo et sa troupe offrent la plus convaincante en début de partie, avec pas mal de tirs à 3-points rapides (8/16 dans les 12 premières minutes) qui font mouche.

Mais les Mavericks ne s’affolent pas, notamment avec un bon passage de Spencer Dinwiddie, et Luka Doncic permet à son équipe de pointer (très) légèrement en tête (57-55) à la mi-temps.

Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday tentent de mettre la main sur la rencontre, mais Luka Doncic est au four et au moulin dans le troisième quart-temps. Le Slovène marque et passe sur 25 des 33 points de son équipe dans la période ! C’est bien simple : à chaque possession, on a l’impression qu’il arrive à créer une bonne situation de tir.

Rien n’est toutefois fait (90-87) à l’entame du dernier round mais la défense de Dallas limite bien les velléités offensives des Bucks, avec les guerriers texans comme Dwight Powell qui se jettent sur tous les ballons, quand le « Big Three » local semble parfois jouer avec le frein à main. Luka Doncic n’est pas dans un grand soir niveau adresse, mais il rentre quelques tirs précieux, et surtout il décale à chaque fois le bon joueur dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic, l’alpha et l’oméga. Le Slovène n’a pas été particulièrement adroit (9/22 au tir, 6 balles perdues) mais tout le jeu de Dallas repose sur sa capacité à lire les défenses et les aides pour trouver le bon décalage. Et avec une armée de « role players » autour de lui, ça fonctionne pour Dallas.

– Les stabilisateurs Powell, Bullock et Finney-Smith. Dallas est passé de la 21e à la 7e place en terme d’efficacité défensive et l’équipe le doit à un Luka Doncic bien plus impliqué de ce côté du terrain, mais également à son trio de soldats : Dwight Powell, Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith. Ce soir encore, ils ont plutôt bien contrôlé le duo Middleton – Antetokounmpo, et globalement tout le jeu offensif de la franchise du Wisconsin.

– Milwaukee se cherche toujours. On a attendu toute la saison la montée en puissance des champions en titre, mais les Bucks ont bien du mal à enchaîner. Surtout, pour une équipe qui défend son titre, et qui n’a que très peu bougé, il y a des erreurs étranges, à l’image de ces pertes de balle dans le « money time ».

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Il a forcé quelques stepbacks et il ne s’arrêtera sans doute jamais de râler contre les arbitres, malgré ce qu’il répète de temps en temps, mais quelle influence ! C’est un système offensif à lui tout seul, et on peut monter une équipe compétitive en l’entourant simplement des bons « role players ».

✅ Dwight Powell. On pourrait également citer Reggie Bullock, auteur de paniers précieux, ou Dorian Finney-Smith, qui a donné son corps pour limiter Giannis Antetokounmpo, mais Dwight Powell mérite d’être encore davantage mis en avant. Quelle activité défensive et quelle énergie sur les ballons qui trainent. Il couvre énormément de terrain, il sauve des possessions, il rattrape beaucoup d’erreurs et comme il se fait plus efficace offensivement (22 points à 8/10 au tir, 13 rebonds), il devient particulièrement précieux.

⛔ Khris Middleton. Il a certes offert 9 passes décisives mais sa maladresse du soir (3/14 au tir) a bien plombé Milwaukee, les Mavericks en profitant pour verrouiller leur raquette.

LA SUITE

Milwaukee (48-30) : les Bucks ont l’occasion de se reprendre à Chicago, mardi soir

Dallas (49-30) : le « road trip » se poursuit à Detroit, mercredi soir, pour les Mavericks