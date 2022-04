À distance, Joel Embiid (44 points) répond à Nikola Jokic pour repousser les Cavaliers

Ce succès à Cleveland fera peut-être date pour ces Sixers encore à la recherche de la bonne carburation dans leur nouvelle configuration. Sur le parquet de ces jeunes Cavs aux dents longues, Philly n’a pas eu la tâche facile mais a fini par trouver la clé pour s’imposer et sécuriser ainsi sa place dans le Top 4 à l’Est.

Cleveland a pourtant montré un visage séduisant, prenant le match par le bon bout grâce à l’efficacité de Kevin Love et la hargne de Lamar Stevens pour porter l’écart jusqu’à +12 en début de deuxième quart-temps (37-25).

James Harden, principalement aux lancers-francs, et Joel Embiid ont alors dû s’activer à leur tour pour rattraper ce retard. Et après être revenus à -6 à la pause (55-49), les Sixers ont réussi à égaliser à 63-63 peu après leur retour des vestiaires, suite à un 8-2 conclu par le 2+1 de Tyrese Maxey, pour finalement virer en tête à l’issue du troisième quart-temps sur un 3-points de Maxey (80-81).

Le dernier acte a été intense, car aucune des deux équipes ne voulait lâcher le morceau. Joel Embiid a ainsi pris soin de répondre aux trois missiles à 3-points de Lauri Markkanen, qui a maintenu le suspense jusqu’à deux minutes du terme (102-103).

À 106-107 après deux lancers de Darius Garland en réponse au floater de James Harden, le meneur des Cavs a eu l’occasion de refaire passer les siens en tête à 15 secondes de la fin. Sa tentative n’a toutefois pas touché le cercle, et le contact initié par Joel Embiid n’a pas été jugé assez appuyé par les arbitres, qui ont ainsi permis à James Harden d’ajouter deux lancers supplémentaires (106-109).

La dernière chance d’égaliser des locaux est ensuite passée à la trappe lorsque Matisse Thybulle a intercepté la remise en jeu de Kevin Love pour envoyer Tobias Harris au dunk. L’action de la délivrance pour Philly qui a alors pu sécuriser un précieux succès (108-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joel Embiid… Le pivot camerounais a porté son équipe sur ses épaules durant ses 38 minutes passées sur le parquet. L’enthousiasme de Moses Brown et la bonne volonté de Lauri Markkanen n’ont pas suffi pour le contenir. On a même parfois eu l’impression de voir un adulte évoluer au milieu de gamins tant il a dominé par son impact physique en punissant ses adversaires, dans le jeu ou aux lancers-francs. C’est là que les absences de Jarrett Allen et Evan Mobley se sont cruellement fait sentir pour Cleveland.

– … Et le reste. La performance de Joel Embiid a masqué les soucis offensifs des Sixers qui manquent encore d’alternance dans leur jeu pour passer au niveau supérieur. Les shooteurs notamment, ne sont pas assez impliqués, et lorsqu’ils le sont, le ballon ne rentre pas dedans. Joel Embiid a ainsi été le shooteur à 3-points le plus prolifique au sein d’une équipe ou aucun autre joueur n’a dépassé les quatre paniers inscrits. Ça passe face à Cleveland amputé de ses tours jumelles. Ça ne passera pas face à Bam Adebayo ou face à la paire Antetokounmpo-Lopez. À quatre matchs de la fin de la saison régulière, Philly a encore du pain sur la planche.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Encore une démonstration de force du pivot camerounais (44 points, 17 rebonds, 3 passes décisives, 5 contres !) qui s’est dépensé sans compter et a martyrisé la défense adverse avec son jeu en trois dimensions : injouable près du cercle, létale aux lancers-francs et également capable de constituer une menace sur le tir à 3-points. Les Cavs vont en faire des cauchemars toute la nuit !

✅ Le tandem Stevens-Markkanen. Les deux joueurs ont parfaitement secondé Darius Garland, qui aurait pu être le héros du match s’il avait converti ce face-à-face avec Joel Embiid par deux points de plus. Lamar Stevens prouve en tout cas à chaque apparition qu’il a un rôle à jouer dans cette équipe. Quant à Lauri Markkanen, son adresse à 3-points dans le final a permis aux Cavs de tenir la route. Il s’en est finalement fallu de peu pour que le match ne bascule de l’autre côté.

⛔ La paire Harden-Harris. Le triple-double de James Harden (21 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) cache la misère et n’occulte pas vraiment ses difficultés récurrentes au tir puisqu’il a encore fini la partie avec un pourcentage catastrophique (30.8% à 4/13). Tobias Harris a également beaucoup souffert (4/14 au tir, dont 0/5 à 3-points). Le salut des Sixers en playoffs passera par ces deux-là, ou pas…

LA SUITE

Cleveland (43-36) : Direction Orlando où les Cavs sont attendus ce mardi.

Philadelphie (48-30) : Les Sixers se rendront à Indianapolis ce mardi avec pour objectif de se rapprocher des 50 victoires en saison régulière.