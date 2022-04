Olivier Sarr fait des misères aux Suns !

Avec ses trois Français, le Thunder termine la saison en roue libre, et les jeunes joueurs de Mark Daigneault ont profité de la soirée pour accrocher le champion incontesté de la saison régulière, Phoenix ! Une large victoire (117-96) acquise face à une formation privée de Devin Booker et de Deandre Ayton. Mais les Suns de Monty Williams ont encore un objectif : décrocher un record de franchise pour le nombre de victoires.

Ils avaient d’ailleurs pris le match par le bon bout pour mener de 12 points après six minutes grâce à Cameron Johnson (17-5). Avec cinq points de suite, Théo Maledon réveille ses coéquipiers, et Jaylen Hoard ramène le Thunder à trois unités (23-20). Grâce à Torrey Craig et Elfrid Payton, les Suns reprennent dix points d’avance (33-23) mais Olivier Sarr entre en en scène. Il enchaîne deux paniers à 3-points puis bâche JaVale McGee, et le Thunder recolle à nouveau au score (38-37).

Cette fois, OKC s’accroche, et au buzzer, Isaiah Roby maintient cet écart d’un petit point (53-52). Au retour des vestiaires, le Thunder se lâche et signe un 10-2 pour prendre les commandes (62-55).

Chris Paul se lance dans un « clinic » à mi-distance mais OKC insiste avec un festival d’Aleksej Pokusevski qui enchaîne dunk et caviars. Son duo avec Sarr prend le contrôle de la raquette, et Phoenix est dans les cordes (84-75). Les « Twin Towers » du Thunder poursuivent leur festival, et ils signent un 10-0 pour donner 16 points d’avance (91-75).

Le retour en jeu de Chris Paul ne change rien, et Théo Maledon donne carrément 20 points d’avance (102-82). Monty Williams comprend que c’est fini, et il vide son banc. Avec ses jeunes, le Thunder s’offre une superbe victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Golden State garde son record. Déjà battus à Memphis, les Suns perdent pour la 8e fois de la saison à l’extérieur. C’est déjà un revers de plus que les Warriors de 2016 qui n’avaient perdu que sept matches en déplacement.

– Le retour de Chris Paul. Pour la première fois depuis son départ, Chris Paul retrouvait le public d’OKC. Sur ses chaussures, un message pour les fans, et il a été accueilli par une grosse ovation. Avec les Hornets, après le passage de l’ouragan Katrina, puis le Thunder, Chris Paul n’a laissé que de bons souvenirs à OKC.

TOPS/FLOPS

✅ Aleksej Pokusevski. Comme Théo Maledon, le Serbe profite de la fin de saison pour retrouver son meilleur niveau. Il signe un beau triple-double, et par moments, on a eu l’impression de voir un Josh Giddey de 2m13 avec cette allure si particulière et ce sens de la passe.

✅ Olivier Sarr. On attendait les points de Maledon ou les rebonds de Hoard, et on a eu droit à un festival de l’ancien pivot de Kentucky. Déchaîné à 3-points, le Français a obligé JaVale McGee et Bismack Biyombo à jouer au large. Ce qui a du même coup ouvert des boulevards pour ses coéquipiers.

✅ Mikal Bridges. Même s’il a été maladroit, il est le seul à avoir surnagé côté Phoenix. La tête n’y était pas chez les Suns…

⛔ Cam Johnson. Un début de match canon, et ensuite plus rien. Devin Booker absent, il a trop voulu en faire.

LA SUITE

OKC (23-55) : le Thunder reçoit Portland mardi

Phoenix (62-16) : réception mardi des Lakers pour les envoyer en vacances