Toronto – Miami : retour gagnant pour Kyle Lowry

Instant émotion à Toronto pour le retour de Kyle Lowry, l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Raptors, si ce n’est le plus grand.

Professionnel de bout en bout, le meneur du Heat (16 points, 6 rebonds, 10 passes) est cependant parvenu à laisser ses sentiments de côté, afin de glaner un joli succès sur le parquet de la Scotiabank Arena (114-109).

Épaulé par Max Strus (23 points), Victor Oladipo (21 points), Tyler Herro (18 points, 8 rebonds et 8 passes, mais 8 pertes de balle) ou encore Bam Adebayo (16 points, 9 rebonds), Kyle Lowry a ainsi joué un vilain tour à ses anciens coéquipiers, emmenés notamment par Fred VanVleet (29 points, 7 passes, 3 interceptions) et Pascal Siakam (29 points, 9 rebonds, 5 passes).

Car avec cette défaite, Toronto retombe à la 6e place de cette conférence Est toujours dominée par Miami, sans profiter du revers de Cleveland pour se donner de l’air par rapport au « play-in ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Soirée mémorable pour Kyle Lowry. Il l’attendait depuis le 28 février 2020, et Kyle Lowry a enfin refoulé le parquet de la Scotiabank Arena, sous une standing-ovation. En double-double, et précieux de chaque côté du terrain, le meneur du Heat s’est comporté en patron aujourd’hui, alors qu’il devait composer sans Jimmy Butler, P.J. Tucker ni Erik Spoelstra. En bon leader, il a donc pris ce que la défense adverse lui donnait offensivement, à 3-pts ou aux lancers-francs, usant également de sa traditionnelle roublardise défensivement, pour pousser à la faute ses adversaires, parmi lesquels Fred VanVleet.

— « Strus-tosphérique ». L’étincelle du Heat cette nuit, c’est lui. Meilleur marqueur de son équipe, Max Strus a livré une seconde période de feu pour aider les siens à renverser les Raptors, en tête 55-45 à la pause. Avec son adresse extérieure (7/9 à 3-pts), le sniper floridien a constamment sanctionné la défense adverse, trop permissive à cause des présences de Kyle Lowry, Tyler Herro, Victor Oladipo et Bam Adebayo. Il a ainsi planté 14 points dans le troisième quart-temps, pour mettre Miami devant, avant d’en planter 9 de plus dans le quatrième, pour assurer le succès des joueurs de South Beach dans le « money-time ».

— Fred VanVleet brille face à son mentor. Auteur d’un début de partie canon (17 points dans le premier quart-temps), le meneur des Raptors avait à cœur de briller pour le retour de Kyle Lowry, son mentor et ami. Inspiré en attaque et en défense, « FVV » s’est longtemps imposé comme la menace principale des Canadiens, avant de se calmer et laisser ce statut à Pascal Siakam après la pause. Cerise sur le gâteau : VanVleet a profité de la venue de Lowry pour s’emparer de l’un de ses records : celui du plus grand nombre de paniers à 3-pts marqués par un joueur de Toronto, sur une saison : 240, avec encore quatre matchs à jouer.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Herro – Oladipo. S’ils ont certes perdu beaucoup de ballons (13 en cumulé !), Tyler Herro et surtout Victor Oladipo ont fait des étincelles en sortie de banc. Auteurs de 39 points à deux, les leaders de la « second-unit » floridienne ont parfaitement compensé l’absence de Jimmy Butler en attaque. On retiendra notamment l’excellente prestation d’Oladipo, en mode « vintage », comme en attestent son gros dunk en pénétration et son 3-pts (très) longue distance, dans le quatrième quart-temps. Car Herro comme Oladipo (et Max Strus) se sont permis en prime d’être décisifs dans le « money-time », à partir de 91-87 pour les Raptors.

✅ Pascal Siakam. Aux côtés de Fred VanVleet, l’autre All-Star des Raptors a également tenu son rang aujourd’hui. Malgré la présence de Bam Adebayo, l’un des prétendants au titre de Défenseur de l’année, et un temps de jeu conséquent, le Camerounais a fait un chantier dans la raquette, grâce à son agressivité. Propre au shoot (11/19) et sur la ligne (6/7 aux lancers), Siakam s’est démené sur la fin de match pour ramener les siens au contact, mais ses efforts sont malheureusement restés vains.

⛔ Le banc de Toronto. Au regard des performances de Tyler Herro et Victor Oladipo, l’inefficacité des quatre remplaçants canadiens entrés en jeu, couplée à celle de Khem Birch dans le cinq de départ, n’est clairement pas passée inaperçue : seulement 13 points, à 4/17 aux tirs. Malgré une bonne entame de match, les Chris Boucher, Thaddeus Young, Precious Achiuwa et autres Armoni Brooks ont souffert de la comparaison avec leurs homologues de Miami. Contraignant Nick Nurse à surexploiter comme d’habitude Fred VanVleet, Scottie Barnes, Gary Trent Jr. et Pascal Siakam.

⛔ Duncan Robinson. Si Max Strus a cartonné aujourd’hui, impossible d’en dire autant de l’autre sniper maison du Heat. Relégué sur le banc depuis quelques matchs, Duncan Robinson a encore éprouvé toutes les difficultés du monde à peser offensivement. Au point de terminer cette rencontre avec un zéro pointé au scoring, à 0/2 à 3-pts, en 13 minutes. Tout sauf rassurant, à l’approche des playoffs. D’autant plus quand on sait que les rotations ont tendance à se resserrer, à ce moment de la saison…

LA SUITE

Toronto (45-33) : réception d’Atlanta, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30)

Miami (51-28) : réception de Charlotte, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30)