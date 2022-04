Les Spurs de Keldon Johnson enchaînent face aux Blazers

« Sweep » attendu et validé par les Spurs. Pour la quatrième fois cette saison, les Texans ont battu des Blazers qui ne jouent plus pour rien avec leur effectif faiblard. Mais contrairement à leur victoire face à cette même formation deux jours plus tôt, déjà à domicile, les Spurs, privés de Dejounte Murray (malade) Jakob Poeltl (dos), ont dû batailler davantage cette nuit.

Les locaux sont rentrés au vestiaire la tête légèrement basse menés au score (48-56) à la fin d’une première période marquée par un bon passage offensif de Ben McLemore. Un changement de visage a été opéré en seconde période avec des Spurs beaucoup plus concernés. À l’image d’un ballon qui traînait à la fin du troisième quart-temps où Kris Dunn, en face, n’a pas réussi à s’en sortir face à… quatre hommes de Gregg Popovich qui avaient plongé à terre comme lui.

Plus fluides en attaque et appliqués en défense, les Spurs ont remporté facilement le troisième acte (82-72) et plus largement dominé les débats en seconde période (65-36).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sérieux des Spurs en seconde période. Les Texans ont dû patienter 24 bonnes minutes avant de se mettre vraiment en route. Gregg Popovich parle ainsi d’une « très bonne deuxième mi-temps. Durant la première, la concentration n’était tout simplement pas là. Les Blazers ont joué dur et physique pour gagner sur les 48 minutes. On s’est réveillés à la mi-temps, on a bien défendu, pris soin du ballon et on a fini par gagner. »

– Deux victoires d’avance sur les Lakers. C’est ce qui s’appelle faire une très belle opération dans l’optique du « play-in ». Les Spurs comptent désormais deux victoires d’avance sur les Californiens, en plus du « tie-breaker » favorable en raison de leur meilleur bilan dans la conférence. Au vu des dynamiques respectives (sept victoires en dix matchs pour les Spurs, six défaites de suite côté les Lakers) et du peu de rencontres restantes, les jeux semblent faits maintenant…

TOPS/FLOPS

✅ Keldon Johnson. Auteur d’un gros dunk en contre-attaque, il s’est comporté comme le leader offensif attendu des Spurs. Un peu de déchets aux tirs mais un un sixième match de suite à 20 points ou plus tout de même.

✅ Zach Collins et Tre Jones. Propulsés titulaires en l’absence du duo Murray – Poeltl, les deux hommes ont assuré. Le premier, face à son ancienne équipe, a posté son tout premier double-double en carrière tandis que le second a bien imité le titulaire habituel à son poste avec une sortie hyper complète.

⛔Brandon Williams. Coup d’arrêt pour le meneur des Blazers qui restaient sur plusieurs performances intéressantes, dont deux double-double de suite. Cette nuit, il fait 2 sur 9 aux tirs, et perd trois ballons.

PAS DE TÉLÉ POUR LES SPURS

Les Lakers jouaient quelques heures avant les Spurs mais ces derniers ont préféré ne pas regarder la défaite de leurs principaux concurrents. « (Les Lakers) feront ce qu’ils ont à faire, tant qu’on s’occupe de nos affaires et qu’on ne se concentre pas sur les autres, mais sur nous-mêmes à chaque match, tout ira bien », affiche Keldon Johnson.

LA SUITE

Spurs (33-45) : déplacement à Denver, mardi

Blazers (27-51) : déplacement à OKC, mardi