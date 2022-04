Dans leur quête de « play-in », les Spurs veulent balayer les Blazers

+31 début décembre, +37 fin mars et +19 le 1er avril : les Spurs ne sont pas du genre farceurs avec les Blazers cette saison. La nuit prochaine, les deux équipes se retrouvent une quatrième fois cette saison, la deuxième fois de suite à San Antonio. Ce sera ainsi l’occasion pour les Texans de « sweeper » leurs adversaires. Et, plus important, de faire un pas supplémentaire vers le « play-in ».

Portland, qui n’a pourtant en-soi que cinq matches de retard sur eux, ne joue plus rien si ce n’est le développement de ses jeunes.

« Portland était en sous-effectif, c’est sûr, mais on prend n’importe quelle victoire, peu importe comment on l’obtient. On a bien joué, c’était un bon test mental. Nos joueurs étaient très concentrés dans ces circonstances et ont fait du bon travail. On en a un autre dimanche (aujourd’hui), on doit faire la même chose », affichait Gregg Popovich après cette dernière victoire tranquille (130-111).

Ce succès, couplé à la cinquième défaite de suite des Lakers, a permis à son équipe (32v-45d) de s’offrir la 10e place, synonyme de « play-in », avec une victoire d’avance sur les Lakers (31v-46d). Un nouveau succès face à ces faibles Blazers, alors que les Lakers reçoivent les Nuggets (avant d’enchaîner chez les Suns et les Warriors), pourrait sceller cette course à la qualification indirecte aux playoffs.

« Tous les matchs en ce moment sont super importants, donc on doit être dedans, affichait Zach Collins (15 points, 9 rebonds et 5 passes dans ce dernier match). On avait un bon état d’esprit au démarrage et on devait s’assurer de remporter cette victoire. Même lorsqu’on mène au score, il est difficile de garder l’avantage dans cette ligue, et on l’a gardé. »

Les Spurs ont désormais une courte avance sur les Californiens. Gage à eux de la conserver sur les cinq matchs restants et ainsi de s’offrir une chance de retrouver les playoffs.