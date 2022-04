Stats & Highlights | San Antonio se donne de l’air, Toronto continue de gagner

Après avoir doublé les Cavaliers, les Raptors vont-ils dépasser les Bulls au classement, pour la cinquième place ? C’est possible puisqu’avec une cinquième victoire de suite, les Canadiens possèdent le même bilan que Chicago. Mais il faudra gagner un match de plus car les Bulls ont le « tie-breaker ».

Toujours à l’Est, Boston a assuré et Milwaukee s’est incliné chez les Clippers, en jouant avec une équipe C.

Les Spurs ont gagné un match important contre Portland. Cette victoire, conjuguée avec la défaite des Lakers, donne désormais un succès d’avance aux Texans sur les Californiens pour la dixième place et le « play-in ». Il faut d’ailleurs que les Lakers gagnent deux matches de plus que les Spurs, puisqu’ils n’ont pas le « tiebreaker »…

Los Angeles n’y arrive pas et les Kings peuvent même espérer, après leur victoire contre Houston, finir la saison avec le même bilan que LeBron James et compagnie…

Orlando – Toronto : 89-102

Malgré la sortie de Franz Wagner, touché à la cheville après seulement 20 secondes de jeu, le Magic a su prendre l’avantage en milieu de deuxième quart-temps. C’est alors que les Raptors ont accéléré : Gary Trent Jr., Pascal Siakam et Scottie Barnes bloquent Orlando pendant trois minutes et infligent un 20-4 pour terminer la première période.

Orlando perd beaucoup de ballons (21) et Fred VanVleet enfonce le clou en troisième quart-temps avec 13 points. Toronto file vers une victoire tranquille, la cinquième de rang, et Orlando s’incline pour la cinquième fois d’affilée.

Magic / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 24 2/6 2/6 0/0 0 2 2 1 0 2 2 0 -19 6 5 F. Wagner 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 M. Bamba 33 6/11 1/4 2/2 2 8 10 6 3 0 0 3 -2 15 29 C. Anthony 27 3/10 1/4 1/1 0 4 4 3 2 0 4 0 -28 8 4 R.J. Hampton 28 3/10 0/3 3/4 1 4 5 2 2 1 1 0 -20 9 8 A. Schofield 20 2/4 1/3 0/0 2 4 6 1 1 0 0 0 +6 5 10 I. Brazdeikis 21 5/7 3/5 0/0 1 1 2 1 0 0 2 0 -13 13 12 R. Lopez 10 2/4 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 2 1 0 4 4 M. Wagner 27 3/8 0/3 2/2 1 7 8 1 3 0 3 0 -2 8 9 M. Fultz 20 5/13 0/0 2/2 0 5 5 7 2 2 3 0 +5 12 15 D. Cannady 29 3/7 3/7 0/0 0 0 0 2 0 1 2 0 +8 9 6 Total 34/80 11/35 10/11 9 36 45 24 14 6 19 4 89 Raptors / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 43 7/18 0/3 2/3 1 10 11 3 2 0 2 0 +4 16 16 O. Anunoby 35 4/8 2/5 4/5 1 5 6 2 2 2 1 0 +17 14 18 S. Barnes 36 6/13 1/3 6/6 5 3 8 7 2 0 0 0 +32 19 27 F. VanVleet 39 7/19 5/16 0/0 1 4 5 3 2 5 3 2 +30 19 19 G. Trent Jr. 40 6/16 3/8 2/2 0 1 1 3 2 1 2 0 +15 17 10 T. Young 12 0/2 0/2 1/2 1 2 3 2 0 3 1 0 -13 1 5 C. Boucher 15 2/3 1/2 0/0 0 3 3 0 0 1 0 2 -4 5 10 P. Achiuwa 16 4/6 1/3 2/2 1 2 3 1 1 0 0 0 -10 11 13 K. Birch 4 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 -6 0 0 Total 36/86 13/42 17/20 10 32 42 21 14 12 10 4 102

Boston – Indiana : 128-123

Pour la huitième fois de la saison, les Celtics ont eu besoin d’un duo Jaylen Brown – Jayson Tatum qui dépasse chacun les 30 points (32 pour le premier, 31 pour le second). En commençant la partie avec un 11-2, Boston prend le meilleur départ.

Mais Indiana peut compter sur un Tyrese Haliburton en grande forme, avec 22 points à la pause et 30 avant la fin du troisième quart-temps. L’arrière d’Indiana est plombé par les fautes et Al Horford et Tatum scellent la victoire dans les dernières secondes. C’est le cinquième revers de suite des Pacers.

Celtics / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 37 10/24 3/9 8/10 2 4 6 6 0 1 1 1 -1 31 28 A. Horford 35 7/8 2/2 1/1 3 7 10 6 5 0 1 1 +4 17 32 D. Theis 29 5/8 0/1 0/0 2 6 8 0 3 1 2 1 +3 10 15 M. Smart 34 4/9 2/7 2/2 0 2 2 5 2 1 3 0 +7 12 12 J. Brown 35 12/18 2/5 6/6 1 2 3 7 5 2 5 0 +6 32 33 G. Williams 27 3/7 0/3 1/1 1 4 5 0 1 1 1 0 +4 7 8 D. White 30 2/4 1/2 8/8 1 1 2 3 0 0 2 1 +3 13 15 P. Pritchard 13 2/5 2/4 0/0 1 3 4 2 3 1 0 0 -1 6 10 Total 45/83 12/33 26/28 11 29 40 29 19 7 15 4 128 Pacers / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Brissett 34 4/12 4/7 5/6 0 6 6 1 2 2 1 0 -3 17 16 G. Bitadze 32 4/6 1/3 4/4 1 3 4 3 2 0 2 1 -2 13 17 T. Haliburton 26 10/11 6/6 4/4 0 1 1 2 6 3 2 0 -8 30 33 B. Hield 37 2/10 2/7 0/0 3 2 5 7 4 1 5 0 -1 6 6 T. Taylor 19 3/6 0/2 2/2 0 0 0 1 2 1 1 0 -4 8 6 J. Anderson 14 2/6 1/4 1/1 0 1 1 0 2 0 0 0 -10 6 3 J. Smith 23 8/14 1/4 0/0 3 3 6 0 4 1 2 0 +4 17 16 I. Jackson 16 3/5 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 1 -3 6 5 D. Washington Jr. 18 2/4 1/2 4/4 0 3 3 0 3 1 1 1 -1 9 11 L. Stephenson 22 4/7 1/1 2/2 0 3 3 11 3 0 1 0 +3 11 21 K. Sykes 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 42/81 17/36 22/23 8 22 30 25 30 9 16 3 123

Houston – Sacramento : 117-122

Pour la deuxième fois en trois jours, les Kings et les Rockets s’affrontaient et c’est encore Sacramento qui a gagné. Pourtant, Houston était mieux parti, avec son duo Jalen Green (33 points) – Kevin Porter Jr. (27). Les Rockets avaient même jusqu’à 19 points d’avance avant la pause.

Sacramento a réussi à revenir, mais pointe encore à cinq points de retard en fin de troisième quart-temps. Avec un 8-0 pour commencer le dernier, les Californiens renversent les choses et remportent ce dernier acte, ainsi que le match.

Rockets / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval U. Garuba 30 0/3 0/0 0/0 4 10 14 3 2 0 1 2 +12 0 15 J. Tate 27 5/8 1/2 4/5 1 1 2 3 4 0 0 0 +8 15 16 G. Mathews 33 7/11 6/10 2/2 2 0 2 2 5 2 0 1 +16 22 25 K. Porter Jr. 38 11/24 4/12 1/2 1 3 4 11 5 4 2 0 +2 27 30 J. Green 40 9/24 6/14 9/9 1 7 8 1 3 1 0 0 +3 33 28 B. Fernando 18 6/9 0/0 0/4 2 5 7 1 2 1 2 3 -17 12 15 K. Martin Jr. 21 1/5 0/3 2/2 1 3 4 0 0 1 0 1 -13 4 6 J. Christopher 19 2/9 0/2 0/0 2 0 2 3 2 0 2 0 -25 4 0 D. Nix 14 0/4 0/2 0/2 1 1 2 2 2 0 3 0 -11 0 -5 Total 41/97 17/45 18/26 15 30 45 26 25 9 10 7 117 Kings / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 26 4/9 0/2 6/7 1 0 1 2 0 0 0 0 -7 14 11 H. Barnes 36 10/16 4/6 1/2 1 1 2 3 3 0 1 0 -6 25 22 J. Holiday 14 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -17 3 4 D. Jones 31 7/9 0/0 3/3 3 14 17 2 4 0 1 6 +18 17 39 D. Mitchell 39 3/13 1/6 4/6 0 2 2 10 1 1 7 1 +3 11 6 C. Metu 27 8/13 2/4 0/0 1 12 13 0 4 0 1 0 -4 18 25 A. Len 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +4 0 -1 J. Lamb 14 1/2 0/1 2/2 0 0 0 1 0 1 0 0 +2 4 5 D. DiVincenzo 30 5/10 3/6 6/6 1 8 9 9 3 3 2 2 +15 19 35 J. Jackson 19 3/5 1/1 4/8 1 1 2 1 2 0 1 2 +17 11 9 Total 42/81 12/28 26/34 8 39 47 29 19 6 13 11 122

Milwaukee – LA Clippers : 119-153

Les deux équipes avaient joué la veille des matches en prolongation, et les stars ont été mises au frigo. Seul Ivica Zubac, parmi les titulaires, a conservé sa place. Les remplaçants habituels ont donc profité de ces minutes pour briller.

Le premier d’entre eux : Robert Covington. Secondé par Amir Coffey (32 points, record en carrière), le joueur des Clippers va inscrire 33 points en seconde période pour finir la partie avec 43 unités et onze paniers primés, ses nouveaux records personnels. La défense des Bucks a explosé, permettant aux joueurs de Tyronn Lue de battre un record de franchise.

Bucks / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Nwora 40 10/16 3/5 5/6 2 2 4 0 3 0 4 1 -22 28 22 S. Ibaka 28 4/8 1/2 0/0 3 7 10 3 5 0 2 0 -17 9 16 B. Portis 26 12/20 0/4 1/1 3 5 8 3 3 1 1 0 -17 25 28 J. Carter 30 8/10 2/2 0/0 0 2 2 8 1 1 1 0 -22 18 26 P. Connaughton 23 2/9 1/6 0/0 0 1 1 5 1 2 1 0 -25 5 5 S. Mamukelashvili 23 3/6 1/3 1/2 3 1 4 2 1 0 1 2 -20 8 11 T. Antetokounmpo 25 6/9 0/0 0/2 1 1 2 0 2 1 1 2 -11 12 11 G. Hill 21 2/8 0/1 0/0 1 3 4 5 0 0 2 0 -21 4 5 L. Wigginton 25 3/8 0/2 4/7 0 3 3 4 3 1 2 0 -15 10 8 Total 50/94 8/25 11/18 13 25 38 30 19 6 15 5 119 Clippers / 153 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 46 15/24 11/18 2/2 0 8 8 2 5 2 2 3 +30 43 47 I. Zubac 21 5/7 0/0 1/4 2 1 3 4 1 0 0 1 +22 11 14 T. Mann 32 7/12 1/2 3/5 1 2 3 5 1 0 3 1 +32 18 17 L. Kennard 32 8/15 3/8 4/4 0 4 4 6 1 1 0 0 +20 23 27 A. Coffey 43 10/16 5/9 7/7 0 6 6 7 2 4 0 0 +41 32 43 I. Hartenstein 27 6/9 1/3 1/2 4 6 10 5 4 1 3 1 +12 14 24 X. Moon 19 3/5 1/1 0/0 1 1 2 4 3 0 0 1 +6 7 12 R. Hood 21 2/4 1/2 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 +7 5 4 Total 56/92 23/43 18/24 8 28 36 34 17 9 9 7 153

San Antonio – Portland : 130-111

Même sans Dejounte Murray, les Spurs ont profité des faibles Blazers pour s’offrir une victoire importante dans la course au « play-in ». Portland avait entamé la partie avec un 10-2, mais les Texans réagissent vite avec un 24-8.

Les troupes de Gregg Popovich ont retrouvé des couleurs à l’intérieur, mais c’est à l’extérieur, à 3-pts, qu’ils vont faire très mal. En deuxième quart-temps, ils frappent de loin, notamment Keldon Johnson, et l’écart se creuse. Les joueurs de Chauncey Billups peuvent certes gagner le troisième quart-temps, les Spurs gèrent très bien leur avance et l’emportent.