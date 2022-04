Memphis fait tomber Phoenix dans le choc de la conférence Ouest

Un exploit de plus pour les Grizzlies ! À l’occasion de la réception de Phoenix, Taylor Jenkins s’est retrouvé privé d’un joli cinq majeur : Ja Morant, Tyus Jones, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr et Steven Adams ! Mais même dans ces conditions, Memphis a trouvé le moyen de tenir tête au meilleur bilan de la ligue, et même d’arracher la victoire !

Les Grizzlies ont entamé tambour battant en misant sur l’agressivité de Dillon Brooks pour faire la différence (15-3). Le trio Payne-Johnson-Craig a permis à recoller à la faveur d’un 11-2 en début de deuxième quart-temps et Phoenix a résisté jusqu’à la pause (54-50), avant d’égaliser sur un panier de Deandre Ayton puis de passer devant sur un dunk en transition de Mikal Bridges (62-64).

Chaque équipe a essayé de prendre le dessus en fin de troisième quart-temps, entre la triplette Payne-Booker-Shamet côté Suns, et le quatuor Melton-Williams-Brooks-Clarke de l’autre (84-83).

C’est finalement sur un 13-0, débuté par un dunk de Xavier Tillman et conclu par deux paniers de John Konchar que Memphis a réussi à forcer la décision. Malgré les efforts de Mikal Bridges et Devin Booker, qui a enchaîné les paniers dans les derniers instants du match pour ramener son équipe à deux possessions et terminer à 41 points, les Grizzlies ont tenu bon jusqu’au bout pour l’emporter 122-114, entre le 2+1 de Dillon Brooks et les six lancers de De’Anthony Melton pour finir le job.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Imprévisibles Grizzlies. Où classer ce nouveau gros coup de Memphis parmi ceux récemment accomplis ? Même s’ils sont assurés de finir premiers, les Suns n’étaient pas venus en « sparring partners ». De l’autre côté, malgré une flopée d’absents, les Grizzlies ont encore réussi à s’en sortir avec une 7e victoire de suite. Les deux meilleures équipes de l’Ouest se retrouveront peut-être en playoffs dans les semaines à venir pour en découdre à nouveau.

– « Next man up ». Memphis a montré sa faculté à tirer le meilleur de tout son effectif pour compenser l’absence de joueurs majeurs, comme ça a été le cas cette nuit. Sur ce match remporté avec autorité, on retiendra l’apport du banc, du trio Konchar-Aldama-Clarke (14, 12 et 11 points) précisément. À eux trois, ils ont été plus productifs que les rotations à cinq éléments des Suns.

– Pas de record historique pour Phoenix. Les Suns devaient remporter leurs quatre derniers matches à l’extérieur pour décrocher, seuls, le record de victoires à l’extérieur sur une saison régulière. Cette 7e défaite met fin à ces rêves, mais ils peuvent encore égaler les Warriors de 2016.

TOPS/FLOPS

✅ Dillon Brooks. La montée en puissance du Canadien est continue depuis son retour de blessure. En l’absence de ses petits copains du cinq majeur, l’ailier a su mettre son équipe sur les bons rails en débutant avec agressivité. Il a également répondu présent au moment où Phoenix se montrait menaçant avec un 2+1 qui a permis aux siens de bien finir.

✅ Devin Booker. L’arrière All-Star a activé le mode sauvetage pour essayer de rattraper la mauvaise entame des Suns puis dans le final lorsqu’il a enchaîné les paniers pour maintenir le suspense. Une prestation pratiquement irréprochable terminée à 41 points. Il n’aura manqué que la victoire.

⛔ Chris Paul. Ce n’est pas dans les habitudes du meneur de jouer avec retenue. Il a pourtant semblé en mode diesel sur ce match, attendant le troisième quart-temps pour inscrire son premier panier dans le jeu, étant relativement peu agressif au scoring, à 2/6 pour 8 points, et malgré ses 11 passes décisives.

LA SUITE

Memphis (55-23) : Les Grizzlies recevront Utah ce mardi

Phoenix (62-15) : Direction Oklahoma City où les Suns sont attendus ce dimanche