Malgré les retours d’Anthony Davis et LeBron James, les Pelicans enfoncent encore les Lakers !

Les Lakers ont eu plusieurs occasions de faire l’écart en troisième et quatrième quart-temps mais les Pelicans se sont accrochés avant de climatiser la Crypto.com Arena en limitant les Lakers à trois points lors des trois dernières minutes. Un 3-points de Jonas Valanciunas a inversé la tendance, avant que Brandon Ingram et C.J. McCollum ne finissent le boulot pour quasiment assurer la qualification de leur équipe en « play-in ».

Les deux équipes ont passé la première mi-temps au coude à coude. C’est C.J. McCollum, auteur d’un quatre sur quatre à 3-points dans le premier quart temps, qui lance les hostilités mais neuf points de LeBron James gardent les Lakers en embuscade (30-25). Le « King » continue sur sa lancée alors qu’Anthony Davis trouve doucement mais sûrement son rythme. CJ McCollum et les Pelicans font eux preuve de maladresse, et à la pause le score et l’adresse (20 sur 42 pour les deux équipes) sont de parité (50-50).

Le réveil de Brandon Ingram garde les Pelicans devant au score d’une courte tête mais LeBron James prend les choses en main. Il agresse la défense adverse sans relâche et marque 21 points dans le troisième quart-temps. Avec également un bon passage de Davis, les Lakers prennent l’avantage mais en parviennent pas à distancer leur adversaire. Au contraire, le retour en jeu de C.J. McCollum permet aux Pelicans de rester sur les talons de Los Angeles (87-86).

La victoire des Spurs plus tôt dans la soirée avait mis un peu plus de pression sur les Lakers et alors que LeBron James et les siens semblaient à deux doigts de faire la différence, ils ont fini par craquer au pire moment. Les voici donc avec une défaite de plus que les Spurs, qui détiennent le « tie breaker ». C’était la cinquième défaite de suite pour les Lakers pour qui le « play-in » devient de plus plus en plus illusoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frank Vogel chamboule sa rotation. Avec le retour d’Anthony Davis, Frank Vogel s’est ajusté et a choisi de resserrer sa rotation. Le retour de sa star a poussé Austin Reaves sur le banc mais le technicien a également opté pour la titularisation d’Avery Bradley. Plus surprenant peut être, Austin Reaves mais également Talen Horton-Tucker, pourtant solidement installés dans la rotation des Lakers, n’ont pas foulé le parquet cette nuit. Avec la saison de son équipe dans la balance, Frank Vogel a préféré privilégier l’expérience de Bradley mais aussi celle de D.J. Augustin.

– James, Davis, Ingram, et McCollum se tirent la bourre. Avec la course pour le « play-in » en arrière plan, on pouvait s’attendre à ce que les stars des deux équipes répondent présents, et ils n’ont pas déçu, en particulier en troisième quart-temps. Alors que LeBron James continue de défier les supposées limites de son âge, Brandon Ingram lui a bien répondu avec 15 points. Derrière eux, C.J. McCollum (8 points) et Anthony Davis (15 points) ont également été performants dans un match qui avait tout l’air d’un combat de coqs !

– Les Pelicans ont du cœur ! Au bord de la rupture pendant la plupart partie du dernier quart temps, les Pelicans sont allés puiser dans leurs ressources, en particulier en défense, pour stopper les Lakers à chaque fois qu’ils auraient pu prendre plus de 5 points d’avance. Menés 108-105 à trois minutes de la fin du match, c’est un tir primé de Jonas Valanciunas, laissé seul tout le match, en tête de raquette qui a été le tournant du « money time ». Si Ingram et McCollum ont été décisifs, c’est tout l’effectif de Willie Green qui a brillé quand il le fallait alors que les Lakers ont eux sombré.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. Discret en première mi-temps, il a accéléré après la pause, y marquant 23 de ses 29 points. Il a également pris 7 rebonds et délivré 7 passes décisives.

✅ C.J. McCollum. Le meneur des Pelicans a été le métronome de son équipe pendant tout le match et terminant avec 32 points, 7 rebonds, et 4 passes décisives.

✅ Jonas Valanciunas. Le troisième larron offensif de La Nouvelle-Orléans avec 17 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, et surtout ce 3-points décisif qui fait la bascule dans le match.

✅ ⛔ LeBron James. Auteur de 21 de ses 38 points en troisième quart-temps, LeBron James a, comme la semaine dernière à La Nouvelle-Orléans, porté son équipe sur ses épaules mais de nouveau manqué de jus en dernier quart temps, où il n’a marqué que 2 points.

✅ ⛔ Anthony Davis. Pour son retour à la compétition, AD a tout de suite repris sa place en tant que lieutenant de « King James ». Il a terminé la partie avec 23 points, 12 rebonds, et 6 passes décisives en 37 minutes de jeu, mais comme son coéquipier, il a disparu en dernier quart temps, manquant certainement d’endurance après des semaines loin des parquets.

⛔ Russell Westbrook. Le meneur des Lakers a manqué de réussite pendant les trois premiers quart-temps, avant de se racheter avec 10 points dans la dernière période. Il a tout de même fini le match à 5 sur 15 aux tirs.

LA SUITE

Los Angeles (31-46) :les Lakers enchainent face aux Nuggets dimanche

La Nouvelle-Orléans (34-43) : les Pelicans restent à Los Angeles et affronteront les Clippers dimanche