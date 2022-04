Sans LeBron James, les Lakers coulent face à un Nikola Jokic stratosphérique

Sans LeBron James, toujours gêné par sa cheville, mais avec Anthony Davis, les Lakers accueillent les Nuggets pour jouer un des matches les plus importants, si ce n’est le plus important, de leur saison. Relégués à la 11e place de la conférence Ouest, et donc virtuellement éliminés du « play-in », après leur récente défaite face aux Pelicans, les Angelinos font face à un besoin urgent de gagner.

Le début du match est porteur de signaux rassurants pour les Lakers, qui développent un joli jeu offensif (11 passes pour 12 paniers), dans l’élan d’un très bon Anthony Davis, qui joue seulement son deuxième match depuis son retour de blessure. L’ailier-fort inscrit 12 points dans le premier quart-temps, mais rejoint vite le banc pour soulager la douleur de son pied droit, toujours récalcitrant et qui lui a causé 18 matches d’absence. Côté Denver, Nikola Jokic fait du Nikola Jokic : 10 points et 7 rebonds. Et les Nuggets, comme bien souvent, déroulent leur jeu offensif léché (9/18), malgré 7 pertes de balles.

Après un premier quart-temps d’observation (28-24), les deux formations passent la vitesse supérieure durant le second quart-temps : les Nuggets plantent 38 points, à 14/25, les Lakers en inscrivent 33, à 15/25.

Pour les visiteurs, c’est surtout Aaron Gordon (18 points à la mi-temps) et le duo de remplaçants DeMarcus Cousins – Bones Hyland (8 points chacun) qui tiennent la baraque, pendant que Nikola Jokic fait face à des problèmes de fautes. Les locaux s’appuient eux sur Anthony Davis (17 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 contres, bien que clairement gêné par son pied) et Russell Westbrook (14 points, 3 rebonds, 5 passes). À la pause, Denver a pris une très légère avance (61-62).

Le retour des vestiaires est la continuité de la fin de la première période : le troisième quart-temps est un nouveau festival d’attaque : 33 points des deux côtés, à 14/23 pour Denver et 14/21 pour Los Angeles, ce qui fait que l’écart est le même qu’à la mi-temps, après 36 minutes (+1, 96-95 en faveur des Nuggets). Les hommes forts de la première mi-temps continuent de briller : le « Joker » signe un quart-temps à 14 points (28 points et 15 rebonds après trois quart-temps), « AD » est lui à 24 points, 8 rebonds et 7 rebonds quand Russell Westbrook est en 21 points, 6 rebonds et 6 passes.

Puis vient ensuite le quatrième et dernier quart-temps, très souvent le point faible des « Purple & Gold » cette saison. Et pour ne pas changer… les hommes de Frank Vogel manquent effectivement leur dernier acte : seulement 24 points marqués, à 8/23, pour 34 points encaissés (à 10/16 pour Denver). Toujours friables en défense, les Lakers ne peuvent plus compter sur leur attaque pour limiter la casse : après un excellent passage de « Boogie », puis de Will Barton, Denver s’envole vers une victoire autoritaire (129-118, 57.3% aux tirs sur la rencontre).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les raquettes trouées. En cumulé, les deux formations ont encaissé 128 points dans la peinture : 68 pour les Lakers, 60 pour Denver. Cela s’explique certes, en partie, par les deux cartons des intérieurs stars, qui ont dominé près du panier (38 points de Nikola Jokic, 28 points d’Anthony Davis), mais les totaux demeurent assez invraisemblables. Quand les clubs NBA ne défendent pas, ils ne font pas semblant.

– Les Lakers sérieusement sous la menace de manquer le « play-in ». La défaite face aux Pelicans faisait très mal à leurs espoirs de « play-in », celle-ci face à Denver les a peut-être enterrés pour de bon. Désormais détenteurs d’un triste bilan de 31 victoires et 47 défaites, les Lakers ont deux défaites de plus que les Spurs, 10e (32-45). Pire, LeBron James et sa bande peuvent même être doublés par leurs voisins Californiens, les Kings, actuels 12e et qui n’ont « que » deux victoires de moins (29-49). Il est sans doute temps que le calvaire qu’est cette saison 2021-22 se termine pour les Angelinos.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Performance « MVPesque » pour le MVP en titre. Le pivot serbe a pulvérisé le semblant de défense des Lakers, auxquels il a tout fait : 38 points (15/22), 18 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. Point négatif : 7 ballons perdus, mais la victoire finale rétrograde ce chiffre au rang de simple détail. Il va être difficile de détrôner le « Joker » pour le trophée du meilleur joueur de la saison.

✅ Anthony Davis. Pour son deuxième match seulement, après une absence de 18 matches liée à une blessure au pied droit, l’ailier-fort s’est battu comme un beau diable. Il s’approche, dans la douleur, du triple-double : 28 points (à 11/25), 9 rebonds et 8 passes décisives.

✅ Will Barton et Aaron Gordon. En second rideau, derrière Nikola Jokic, les deux joueurs ont assuré dans le rôle des lieutenants. Le premier par son adresse extérieure (25 points, à 6/8 à 3-points), décisive notamment dans le dernier quart-temps, le second par ses qualités d’homme à tout faire (24 points, 8 rebonds, 3 passes).

✅ Russell Westbrook. Très bon match du « Brodie » face à Denver. Le meneur flirte avec le triple-double : 27 points à 11/15, 10 rebonds et 7 passes. Son attitude a surtout été très bonne, sa prise de décisions aussi, il a fait preuve d’engagement et de volonté. Une performance à noter dans sa saison très compliquée.

⛔️ L’adresse extérieure des deux équipes. Si l’adresse globale des deux formations a été excellente (57.3% pour Denver, 53.3% pour Los Angeles), on ne peut pas dire que cela s’explique grâce à leurs tirs extérieurs. Dans cet exercice, Nuggets comme Lakers ont sévèrement failli : 12/31 pour les premiers, 6/20 pour les seconds.

LA SUITE

Los Angeles (31-47) : mardi, déplacement à Phoenix

Denver (47-32) : réception des Spurs, mardi