Lakers – Nuggets : LeBron James forfait !

Alors que les Lakers n’ont quasiment plus droit à l’erreur, ils devront se passer ce dimanche soir de LeBron James pour leur premier affrontement face aux Nuggets. Touché à la cheville, LeBron avait quasiment profité d’une semaine de repos pour s’en remettre, mais la douleur était encore très vive pour son retour face aux Pelicans.

Cette fois, il ne jouera pas ce soir contre Denver, et Anthony Davis et Russell Westbrook devront se surpasser pour aider les Lakers à s’imposer face à la bande de Nikola Jokic. Une défaite, conjuguée aux possibles victoires des Pelicans et des Spurs, obligerait les Lakers à gagner leurs cinq derniers matches, et à espérer de nombreux faux pas des Spurs et des Nuggets, pour disputer le « play-in ».

C’est secondaire, mais LeBron James doit disputer au moins deux matches supplémentaires pour qu’il puisse conserver sa place au classement des meilleurs marqueurs.