Les Clippers ramènent les Pelicans sur terre

Après avoir battu les Lakers deux fois la semaine passée, les Pélicans pouvaient d’ores et déjà s’assurer une place au « play in » en ajoutant une nouvelle victoire face aux Clippers. Mais Paul George et sa clique avaient une autre idée en tête, avec une 3e victoire en 4 matchs notamment.

Los Angeles a démarré le match en rentrant ses 8 premières tentatives à 3-points, soit un 8/8 en premier quart, avant de tenir la Nouvelle Orléans à 13 points en tout et pour tout en deuxième quart. A +22 à la mi-temps, les Clippers ont plié le match, voguant sereinement sur une mer d’huile le reste du match (119-100).

Si les Pelicans sortaient de 6 victoires en 8 matchs, ils ont donc connu un sacré coup d’arrêt hier soir. Dans le même temps, la défaite des Lakers les laisse maîtres de leur destin, actuellement à la 9e place devant les Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paul George fait la différence dès le premier quart. Le suspense n’aura pas duré longtemps. Malgré 12 points de CJ McCollum en premier quart, les Clippers se sont détachés très nettement en fin de premier quart sous la houlette de Marcus Morris (11 points) mais surtout de Paul George (12 points) qui a fini en trombes avec pas moins de trois tirs primés sur trois possessions consécutives. Il faut dire qu’à 8/8 à 3-points en premier quart, les Clippers ont été chauds brûlants d’entrée de jeu !

– Le trou d’air des Pélicans. Seulement à +6 après le premier quart, les Clippers ont bénéficié d’un immense trou d’air en deuxième de la part des Pelicans, auteurs de 13 points sur les 12 minutes de la période. A 5/20 aux tirs dont 0/1 à 3-points, NOLA a complètement dévissé, accusant ainsi un retard de 22 points à la mi-temps après un 29-13 dans la période.

– Une deuxième mi-temps en roue libre. Absents en deuxième quart, les Pels ont repris du poil de la bête au retour des vestiaires mais le mal était déjà fait. Ivica Zubac, Robert Covington et Terance Mann vont s’occuper de terminer le travail proprement tandis que la Nouvelle Orléans parvenait enfin à rivaliser en troisième et quatrième quarts.

– Play-in. Les Clippers sont assurés de terminer 8e de la conférence Ouest, et ils auront deux chances d’aller en playoffs. D’abord en affrontant le 7e. En cas de défaite, ils auront une 2e chance face au vainqueur de la rencontre entre les 9e et 10e. Sans doute les Pelicans et les Spurs.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Morris. Il a été le premier à allumer la mèche en premier quart, avec une action à 4-points notamment. Auteur de 11 points en 11 minutes en premier quart, et 16 points en 16 minutes en première mi-temps, Morris termine à 22 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres pour un match complet, et sans accroc.

✅ Ivica Zubac. C’est le bon soldat des Clippers sous les panneaux. Jamais vraiment au centre des systèmes, « Zu » parvient bien souvent à peser sur les résultats de son équipe. Comme hier soir avec son double double à 16 points et 14 rebonds, dont 7 rebonds offensifs. A 7/9 aux tirs, il a été très propre.

✅ Terance Mann. Si le banc californien a été nettement au-dessus de son homologue de Louisiane (49-33), il le doit en grande partie à Terance Mann qui en est sorti avec férocité pour 15 points à 7/12 dont plusieurs finitions spectaculaires, et ce alley oop sur une remise en jeu.

✅⛔️ Paul George. On aurait pu lui agglomérer la performance de son grand copain, Reggie Jackson (11 points, 10 passes mais 4/19 aux tirs), sur la ligne arrière de LA. Mais Paul George a soufflé le chaud et le froid : le chaud en début de match avec ce premier quart brûlant qui s’en est suivi d’un deuxième à sens unique en faveur de son équipe. Mais le froid aussi car PG13 termine seulement à 15 points et 7 passes, et ce avec 5/15 aux tirs et 4 balles perdues.

⛔️ Brandon Ingram. Complètement à côté de ses pompes en première mi-temps (3 points à 1/6 et 4 balles perdues), quand ses Pélicans coulaient à pic, Ingram a réussi à retrouver la lumière au retour des vestiaires, avec un 3e quart à 8 points dont 6/6 aux lancers. Mais l’ailier filiforme de NOLA n’a tout simplement pas pesé bien lourd dans ce revers…

LA SUITE

LA Clippers (39-40) : réception des Suns dans la nuit de mercredi à jeudi.

New Orleans (34-44) : quatrième et dernier déplacement de suite, à Sacramento dans la nuit de mardi à mercredi.