Stats & Highlights | Les Celtics et les Pelicans continuent de gagner

Petit à petit, les Celtics se rapprochent du Top 6 à l’Est. Comme les Nets sont dans le dur depuis la blessure de Kevin Durant, les joueurs de Boston, qui viennent d’engranger une cinquième victoire de suite, pourraient bien les dépasser très prochainement. Impensable il y a encore trois semaines…

Pour les Pelicans aussi, l’avenir est plus radieux ces derniers temps. Les Blazers s’effondrent, alors New Orleans, avec son troisième succès de rang, peut s’installer à la 10e place de l’Ouest.

Orlando – Boston : 83-116

Boston en a terminé avec Orlando cette saison et pour la troisième fois, les Celtics ont gagné. Sérieux en défense, ils ont étouffé le Magic dès le début de match puisque les Floridiens ont manqué 16 de leurs 21 premiers shoots. Pendant trois quart-temps, ces derniers seront très, très maladroits de loin à 3-pts.

En troisième quart, les Celtics accélèrent et prennent plus de dix points d’avance. Face à une équipe aussi inoffensive, la rencontre est pliée avant le dernier acte pour les troupes d’Ime Udoka. Leur cinquième victoire de suite.

Magic / 83 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 26 4/13 0/3 0/0 1 6 7 1 2 0 1 0 -11 8 6 W. Carter Jr. 28 6/8 0/0 2/3 3 5 8 2 0 0 3 1 -13 14 19 M. Bamba 27 2/9 0/4 4/4 2 8 10 1 3 0 2 2 -17 8 12 C. Anthony 32 3/10 1/3 2/2 1 1 2 4 2 1 3 0 -18 9 6 J. Suggs 30 5/11 0/1 7/7 0 6 6 5 5 3 6 0 -21 17 19 C. Okeke 25 3/8 2/4 0/0 0 3 3 1 0 3 1 2 -23 8 11 A. Schofield 6 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3 1 I. Brazdeikis 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -5 0 2 M. Wagner 16 2/8 0/4 2/2 1 2 3 0 1 0 0 0 -16 6 3 T. Ross 19 2/5 1/2 1/1 0 0 0 0 0 0 1 0 -20 6 2 G. Harris 25 1/6 0/2 2/2 0 1 1 1 3 1 0 0 -13 4 2 Total 29/81 5/26 20/21 8 32 40 17 16 8 17 5 83 Celtics / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 35 6/18 2/8 1/2 4 5 9 7 1 1 4 0 +32 15 15 A. Horford 29 6/12 1/6 0/0 4 7 11 5 1 1 0 1 +26 13 25 R. Williams III 28 4/5 0/0 2/2 4 2 6 1 4 2 0 2 +8 10 20 M. Smart 25 1/3 0/2 1/1 0 8 8 2 1 1 4 1 +7 3 9 J. Brown 29 10/22 1/9 5/5 1 4 5 3 2 3 2 0 +15 26 23 G. Williams 28 5/9 2/4 0/0 1 2 3 3 2 1 1 1 +11 12 15 B. Fernando 4 0/0 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 +7 0 4 A. Nesmith 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 0 -1 D. Schroder 20 8/15 4/8 2/2 1 3 4 2 3 0 2 0 +15 22 19 P. Pritchard 5 2/2 1/1 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 +5 7 8 J. Richardson 27 0/8 0/6 0/0 1 5 6 3 2 0 0 1 +26 0 2 R. Langford 6 3/4 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 8 7 Total 45/99 13/46 13/14 16 38 54 29 17 9 13 6 116

Houston – New Orleans : 107-120

Après une première période équilibrée, en début de deuxième mi-temps, Houston prend 11 points d’avance. C’est alors que Brandon Ingram (33 points et 12 passes) prend les commandes. Avec leur ailier qui inscrit 17 points dans ce quart-temps, les Pelicans passent un 13-0.

En quatrième quart-temps, New Orleans enfonce le clou avec un 7-0 pour prendre presque 15 points d’avance. Cette fois, ce sont les Rockets qui répondent avec un 8-2 et des paniers primés de Kenyon Martin Jr. et Jae’Sean Tate. Mais Jonas Valanciunas inscrit tous les points d’un 7-1 qui tue le match. C’est la troisième victoire d’affilée pour les joueurs de Willie Green.