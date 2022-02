Nikola Jokic et les Nuggets enfoncent les Nets

Euphoriques en début de match, les Nets n’ont pas su tenir la distance sur le parquet de Denver et ont encore manqué de régularité pour soutenir la comparaison avec Nikola Jokic et ses coéquipiers.

Après une première mi-temps équilibrée, sur le thème de l’attaque et conclue par une démonstration de Nikola Jokic des deux côtés du parquet pour terminer le deuxième quart-temps (76-75), Denver a surfé sur la maestria du Serbe pour créer le premier écart du match.

Sur attaque placée et même en transition, le « Joker » a ainsi fait vivre un cauchemar aux intérieurs des Nets (88-77). Le trio Irving-Thomas-Griffin ne répondait plus et les 3-points d’Aaron Gordon et Will Barton confirmaient la tendance. Le dunk d’Aaron Gordon sur un caviar de Nikola Jokic a ensuite porté la marque à 96-80.

L’écart est monté jusqu’à +21 après les 3-points de la paire Nnaji-Gordon avant d’être réduit à 14 longueurs par Brooklyn, reboosté par Kyrie Irving et Cam Thomas à 12 minutes du terme (105-91). Les 3-points de Cam Thomas et Patty Mills ont brièvement ramené Brooklyn à -10 (109-99), mais le trio Morris-Barton-Gordon a parfaitement répondu, assurant une fin de match tranquille aux Nuggets.

Vainqueurs 124-104 après la dixième passe décisive, synonyme de triple-double pour Nikola Jokic, les troupes de Mike Malone s’accrochent ainsi à la 6e place à l’Ouest tandis que les Nets sont désormais 7e à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Denver, pas pour Brooklyn. Dans une conférence Ouest également très serré, Denver était en train de lâcher du terrain en restant sur une série de trois revers. Pour éteindre ce début de mini-crise, les Nuggets ont réagi en livrant une deuxième mi-temps complète des deux côtés du parquet pour étouffer les Nets sur la longueur. L’inquiétude grandit en revanche du côté de Brooklyn qui en est à huit revers de suite et dont l’irrégularité sur 48 minutes a encore été flagrante sur ce match.

– La victoire d’un collectif. Une fois dos au mur, les Nets ont malheureusement eu tendance à figer leur jeu offensif, s’en remettant à du un-contre-un avec Kyrie Irving ou Cameron Thomas. À l’inverse, denver a de son côté brillé par son jeu d’équipe. Les Nuggets ont en effet distribué 37 passes décisives sur 49 paniers inscrits, avec Nikola Jokic, Monte Morris et Aaron Gordon pour principaux distributeurs.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le Serbe a inversé le cours du match à lui seul, en montant d’abord en pression en fin de première mi-temps, lorsque les Nets commençaient à prendre confiance. Puis en employant les grands moyens au retour des vestiaires pour offrir aux Nuggets un avantage qu’ils ont su conserver jusqu’au bout. Des stats de MVP pour un match de MVP, avec 27 points, 12 rebonds, 10 passes décisives au final.

✅ Aaron Gordon. Un gros dunk pour lancer son match et des paniers décisifs, comme son magnifique 3-points au buzzer de la possession dans le troisième quart-temps pour achever les Nets et un panier devant Kyrie Irving à cinq minutes du terme. Agressif au scoring (17 points) et au rebond (9 prises), l’intérieur s’est aussi distingué à la création avec ses 7 passes décisives. Un match de lieutenant de la part de l’ancien joueur d’Orlando.

✅⛔ La paire Irving-Griffin. En l’absence de Kevin Durant, Blake Griffin s’est montré sous son meilleur jour en première mi-temps en plantant 19 points. Problème : il n’a plus vu le jour en deuxième mi-temps, et le jeu offensif des Nets s’en est ressenti. Dans l’ensemble, Kyrie Irving a plutôt réussi un bon match, mais ses quelques trous d’airs et son manque de mordant au moment où son équipe plongeait au score laissent un sentiment général mitigé.

LA SUITE

Memphis (29-24) : après les Nets, les Nuggets accueilleront les Knicks ce mardi.

Brooklyn (29-24) : les Nets enchaînent avec la réception de Boston ce mardi.