Pat Riley : « Si tu n’es pas sur le terrain en train de jouer, tu ferais mieux de la fermer »

Et si le torchon commençait à brûler entre Jimmy Butler et le Heat ? À en croire les propos de Pat Riley en conférence de presse, cela en a tout l’air, alors que le sextuple All-Star peut se voir offrir dès cet été une prolongation de contrat de la part de sa franchise.

En l’état, le président de Miami préférerait toutefois attendre un an, puisque son ailier est sous contrat garanti jusqu’à l’été 2025 (48.8 millions de dollars), avec une dernière année en option pour 2025/26 (52.4 millions de dollars). Mais si celui-ci venait à se manifester dans les semaines à venir pour rempiler dès maintenant, le « Godfather » ne manquerait pas d’exiger des garanties…

« Nous n’en avons pas discuté pour le moment » précise-t-il, glissant aussi qu’il ne compte pas transférer son joueur vedette. « Mais nous devons l’envisager et envisager quand le faire (de le prolonger). Nous verrons. Nous n’avons pas encore pris de décision à ce propos. […] C’est une décision importante pour nous, de mobiliser ce genre de ressources… À moins d’avoir quelqu’un de disponible tous les soirs. »

Une manière pour Pat Riley de mettre l’accent sur les nombreuses absences de Jimmy Butler qui, à bientôt 35 ans, a toujours raté une vingtaine de matchs par saison depuis son arrivée en Floride. Ce qui n’aide pas son équipe à s’installer ne serait-ce que dans le Top 4 de sa conférence (en dehors de 2021/22), afin de se faciliter la tâche en playoffs.

Jimmy Butler, encore l’homme de la situation à Miami ?

En outre, Pat Riley a également été invité à évoquer les récents commentaires de Jimmy Butler, partagés sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, on y voit ainsi l’ailier troller Boston et New York, en expliquant que les deux équipes « seraient à la maison » s’il était en bonne santé…

La réponse du boss du Heat, qui n’a pas aimé ces images ? « Si tu n’es pas sur le terrain en train de jouer contre les Celtics ou les Knicks, alors tu ferais mieux de la fermer. »

Ambiance, ambiance… Même si Pat Riley reste conscient que le plafond de Miami dépend grandement de Jimmy Butler et qu’il peut toujours mener l’équipe jusqu’au titre. À condition de jouer, donc, et d’être suffisamment bien entouré. C’est justement dans cette optique que la franchise floridienne continuera de procéder à quelques « réajustements » cet été, afin de rester compétitive…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.