Malgré les fautes, Dallas domine Atlanta

Depuis leur Draft en 2018, les duels entre Luka Doncic et Trae Young possèdent toujours une saveur particulière et valent généralement le détour.

Certes placé sous le signe de la maladresse, leur affrontement de cette nuit, diffusé à la TV nationale, n’a pas dérogé à la règle. Et c’est finalement le meneur des Mavericks (18 points, 10 rebonds et 11 passes, mais à 6/17 aux tirs) qui a arraché la victoire (103-94), aux dépens du meneur des Hawks (17 points et 11 passes, mais à 6/19 aux tirs).

En tête presque tout le match, en dépit des cinq fautes de Luka Doncic et Jalen Brunson (22 points, 5 rebonds, 5 passes), Dallas n’a jamais semblé réellement inquiété par Atlanta, incapable de faire preuve de régularité en attaque, en dehors de John Collins (22 points, 18 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le duo Doncic – Brunson freiné par les fautes. Intenables en première mi-temps (14 points, 8 rebonds et 7 passes pour Luka Doncic, 17 points pour Jalen Brunson), les deux meilleurs joueurs (en tenue) des Mavericks ont ensuite dû se calmer après la pause. La faute (et c’est le cas de le dire) à leurs problèmes de fautes. Entre stupidité et sévérité, Doncic comme Brunson n’ont ainsi cessé de se faire rattraper par la patrouille, puisque les arbitres se sont montrés intransigeants avec eux. Pour autant, même sans leurs deux principaux maîtres à jouer, les Mavs ont tenu bon et fait plier les Hawks à l’arrivée.

— Fin de l’embellie pour Atlanta ? Défaits à trois reprises lors de leurs quatre dernières sorties, les Hawks connaissent un léger coup d’arrêt depuis une semaine. Cette nuit, ils ont d’ailleurs probablement proposé leur pire prestation collective en près d’un mois. En particulier dans le domaine offensif, où ils ont été limités à 39% aux tirs et où leur exécution a parfois frôlé la médiocrité. Au final, seul John Collins a surnagé sous les panneaux, grâce aux nombreux caviars d’un Trae Young néanmoins à côté de ses pompes au scoring. Comme quasiment tous ses coéquipiers, donc, qui devront se relever avant le All-Star break.

— Reggie Bullock continue sur sa lancée. Éliminé par les Hawks lors des derniers playoffs, l’ancien joueur des Knicks s’est (en partie) vengé cette nuit. Confirmant ses belles dispositions du moment, qui coïncident avec la blessure de Tim Hardaway Jr. Auteur de 18.2 points de moyenne depuis cinq matchs, le shooteur des Mavs a cette fois-ci compilé 22 points et 9 rebonds, ce dimanche, à 6/10 à 3-pts. Son adresse extérieure, couplée à celle de Dorian Finney-Smith, a d’ailleurs fait un bien fou aux Texans. Notamment en deuxième mi-temps, quand Luka Doncic et Jalen Brunson étaient ralentis par les fautes. Du grand Bullock, donc.

TOPS/FLOPS

✅ La combativité de Dallas. Ils auraient pu s’effondrer ou se frustrer à la sortie de Luka Doncic puis à celle de Jalen Brunson, dès les premières minutes du troisième quart-temps. Sauf que les autres joueurs texans n’ont pas lâché et ont continué de lutter, jouant les yeux dans les yeux avec les titulaires des Hawks. Ces mêmes Hawks qui étaient allés jusqu’en finale de conférence, la saison dernière, à l’Est. Et la notion de « combat », c’est justement ce qui définit le mieux les hommes de Jason Kidd, certes moins souverains offensivement que par le passé, mais bien plus solides et impliqués défensivement. D’où ce type de succès, au forceps.

⛔ Les shooteurs d’Atlanta. En cumulé, les Hawks ont tiré à seulement 5/25 à 3-pts, soit un hideux 20% de réussite. Ce qui donne, dans le détail, du 0/6 pour Trae Young, du 0/2 pour John Collins et De’Andre Hunter, du 1/3 pour Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic, ou encore du 3/8 pour Kevin Huerter. Autant dire que cette maladresse derrière l’arc a plombé les hommes de Nate McMillan, dans l’incapacité de prendre les commandes après le premier acte et punis, de l’autre côté, par le 16/36 à 3-pts des Mavericks.

LA SUITE

Dallas (31-23) : réception de Detroit, dans la nuit de mardi à mercredi (02h30).

Atlanta (25-28) : réception d’Indiana, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).