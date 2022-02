Les Pacers s’effondrent face au coup de chaud de Kevin Love et Cedi Osman

Environ une heure et demie après avoir conclu l’échange Ricky Rubio – Caris LeVert, Cavs et Pacers s’affrontaient dans une rencontre où les premiers partaient largement favoris. Les joueurs de l’Ohio, actuellement 4e de leur conférence, ont confirmé ce statut face à une équipe de l’Indiana plongée dans une morosité collective, avec une septième défaite en dix matches, et qui semble se préparer à faire exploser son effectif d’ici jeudi.

Les Cavaliers ont toutefois dû batailler pour l’emporter dans ce match disputé en deux actes. Le premier a été marqué par la maladresse absolument apocalyptique des locaux pour démarrer la rencontre : 24 de leurs 29 premiers shoots manqués, dont neuf paniers primés ! Cleveland n’a pas rentré le moindre tir en dehors de la raquette durant un premier quart-temps logiquement dominé par les visiteurs (12-27).

Ces derniers, emmenés par leur paire d’extérieurs Chris Duarte – Duane Washington Jr, ont conservé une partie de leur avance dans le second quart-temps (36-47), puis à l’issue du troisième quart-temps avec un tir primé au buzzer du premier cité (61-68).

Mais les Pacers n’ont pas résisté à la déferlante soudaine du tandem Cedi Osman – Kevin Love à l’entame du dernier acte. Les deux hommes ont pris feu, derrière la ligne à 3-points surtout, pour renverser la table. Après avoir été menés de 20 points à l’entame du deuxième quart-temps, les Cavs ont connu jusqu’à 17 points d’avance dans les dernières minutes. Un grand écart fatal aux hommes de Rick Carlisle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 19-0 en… deux minutes ! C’est ce qui s’appelle mettre KO son adversaire. Son équipe menée de neuf points pour démarrer le dernier quart-temps, Cedi Osman a commencé par convertir un panier primé. Puis un second. Puis un troisième. Puis Kevin Love s’y est mis aussi. Les deux hommes ont ainsi inscrit 19 points de suite en deux minutes de jeu sans que les Pacers, malgré trois temps-morts de Rick Carlisle (!), ne parviennent à réagir. Inutile de préciser que le volume du Rocket Mortgage FieldHouse a grimpé très haut sur cette séquence. Au point que Darius Garland, en civil sur le banc, a fait mine de s’évanouir !

– Les Cavs avec les meilleurs. Impossible à ce stade de deviner le classement final à l’Est tant le Top 5 est dense. Le fait est que les Cavs, et il faut se frotter les yeux pour y croire, sont bien en course pour la première place de la conférence. La franchise de l’Ohio ne compte aujourd’hui qu’une seule victoire de retard sur le leader actuel, le Heat. Mais les 76ers, ou les Raptors, poussent fort derrière eux. Un coup de mou et les Cavs pourraient vite chuter au classement, à l’instar des Nets en ce moment.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love – Cedi Osman. Et dire que le Turc a commencé son match avec sept ratés de suite… L’ailier remplaçant a complétement redressé la barre pour signer un quatrième quart-temps de feu (18 points inscrits !). « À un moment donné, je me suis dit que j’avais besoin d’oxygène », a-t-il lâché en riant, après la rencontre. « C’était de la folie. De la folie. » Une folie à laquelle a participé Kevin Love qui, après cinq manqués pour démarrer, a converti trois paniers primés dans le 19-0 du quatrième quart-temps.

✅ Rajon Rondo. Difficile de ne pas voir plus qu’une simple coïncidence mais le jour où les Cavs transfèrent Ricky Rubio, Rajon Rondo sort son meilleur match depuis son arrivée. Toujours en sortie de banc, le vétéran s’est comporté comme le chef d’orchestre que l’on connaît. Auteur de son premier double-double de la saison, il n’a cessé de faire les bons choix, en transition notamment, et s’est permis d’attaquer le cercle régulièrement. Le meneur a terminé avec un +26 au score lorsqu’il était en jeu, le meilleur ratio du match.

⛔ Domantas Sabonis. Six points et rebonds dans le premier quart-temps et puis… plus rien. L’intérieur n’a pas pesé sur cette rencontre. Pour sa défense, il sortait du protocole Covid et a manqué sept de neuf dernières rencontres de son équipe. Il a aussi été bien pris par la défense des Cavs, qui n’a pas hésité à envoyer plusieurs joueurs sur lui. Le transfert de Caris LeVert a peut-être eu un impact aussi : et si c’était lui le prochain à faire ses valises ?

LA SUITE

Cavaliers (33-21) : réception des Spurs, mercredi.

Pacers (19-36) : déplacement à Atlanta, mardi.