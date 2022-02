Les Cavaliers sacrifient Ricky Rubio pour récupérer Caris LeVert !

Comme Joe Ingles du côté du Jazz, Ricky Rubio savait que sa grave blessure et son statut de futur free agent pouvaient être utilisés dans le cadre d’un échange, et ESPN révèle que les Cavaliers ont effectivement décidé de l’inclure dans un « package » pour récupérer Caris LeVert.

Alors que le hasard du calendrier fait que les deux équipes s’affrontent ce soir, Cleveland envoie ainsi Ricky Rubio à Indiana avec surtout leur premier tour de Draft 2022 et deux « second tour » de Draft. Une grosse prise pour Cleveland qui était à la recherche d’un extérieur, bon attaquant, pour épauler Darius Garland en attaque, et ainsi compenser la perte de Collin Sexton.

Caris LeVert va d’ailleurs retrouver Jarrett Allen, son ancien coéquipier aux Nets, et les Cavaliers vont sans doute replacer Isaac Okoro sur le banc. À moins que LeVert ne débarque comme 6e homme puisqu’il a ce profil de joker, capable de faire très mal aux défenses, comme il l’a prouvé lors de son dernier match avec 42 points face aux Bulls !

Cette arrivée pourrait aussi avoir des conséquences sur la prochaine « free agency » puisque Caris LeVert est sous contrat jusqu’en 2023, et ça pourrait avoir un impact sur l’avenir de Collin Sexton, free agent.

Quant aux Pacers, ce premier départ est peut-être le signe que la franchise fait une croix sur la deuxième partie de saison, et entame une reconstruction. Domantas Sabonis et/ou Myles Turner pourraient être transférés d’ici jeudi.