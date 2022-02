Les Bucks gâchent les débuts aux Clippers de Norman Powell et Robert Covington

Malgré le retour au jeu de Ivica Zubac, après une petite blessure au mollet, et l’arrivée des deux anciens de Portland, Norman Powell et Robert Covington, les Clippers n’ont rien pu faire face aux Bucks, victorieux de 7 de leurs 9 derniers matchs (137-113).

Portés par un trident de « double-double » composé de Giannis Antetokounmpo (28 points, 10 rebonds), Jrue Holiday (27 points, 13 passes) et Bobby Portis (24 points, 11 rebonds), les champions en titre ont facilement fait la différence en deuième mi-temps, en égalant tout simplement leur record de points inscrits cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 19-3 en 3e quart. Menés après un premier quart très enlevé (32-28), les Bucks avaient certes repris le dessus à la mi-temps (60-51), mais c’est surtout en 3e quart qu’ils ont pris la poudre d’escampette. Grâce à un Pat Connaughton en feu, qui finira à 18 points à 6/9 à 3-points, Milwaukee a passé un cinglant 19-3 à des Clippers débordés par ce raz-de-marée offensif. Il faut dire que les Bucks étaient chauds dans la période à 12/22 aux tirs et 7/10 à 3-points !

– Les bons débuts de Powell et Covington. Tous les deux sur le banc au début du match, Norman Powell et Robert Covington ont bel et bien effectué leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs des Clippers hier soir. Surmotivé pour son premier match dans sa ville natale, Powell a été le premier à mettre le feu aux poudres, inscrivant notamment 11 de ses 28 points en 3e quart, pendant que Covington assurait lui 13 points en tout et pour tout. En attendant d’en savoir plus sur les éventuels retours de Paul George et Kawhi Leonard, les ex-Blazers vont apporter leur expérience à LA et renforcer l’équipe sur les extérieurs.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Après un mois de janvier à plus de 31 points, 11 rebonds et 6 passes de moyenne, et ce gros triple-double à 33 points, 15 rebonds et 11 passes contre Washington, le double MVP des Bucks poursuit gentiment sa domination en février. Hier soir, il a encore été très bon, et sans forcer, avec 28 points, 10 rebonds et 5 passes pour une 2e victoire de suite sur ce « road trip » sur la côte Ouest.

✅ Jrue Holiday. Quasiment « off » face aux Blazers avec seulement 9 points et 7 passes (et seulement 4 tirs tentés en 27 minutes !), Jrue Holiday s’est montré nettement plus agressif face à Reggie Jackson et les Clippers. Le meneur médaillé olympique a réussi un gros match à 27 points et 13 passes, plus 5 rebonds et 2 interceptions, le tout à un très efficace 11/16 au global.

✅ Bobby Portis. Dans la lignée de son match à 30 points à Portland, Bobby Portis avait encore la main chaude à Los Angeles. Après son 6/8 à 3-points contre les Blazers, il a aligné un 4/5 derrière l’arc à la Crypto.com Arena pour son 19e double-double de la saison, avec 24 points et 11 rebonds.

⛔ Reggie Jackson. Héros du match face aux Lakers l’autre soir, Reggie Jackson a vécu une soirée bien plus difficile contre Milwaukee. Tenu à 10 points et 5 passes, il n’a pas du tout pesé sur le match, avec un petit 3/12 aux tirs.

⛔ Nicolas Batum. Dans le cinq majeur hier soir, Nicolas Batum a traversé ce match face aux Bucks comme un fantôme. Avec 2 points et 4 rebonds en 16 minutes de jeu, l’ailier vétéran a été à l’image de son équipe, et il a subi toute la soirée.

LA SUITE

Los Angeles (27-28) : début d’un « road trip » de trois matchs à Memphis, dans la nuit de mardi à mercredi.

Milwaukee (34-21) : prochain match face aux Lakers dans la nuit de mardi à mercredi.