À Chicago, Joel Embiid gagne son gros duel contre DeMar DeRozan

À l’entame de ce duel du haut du tableau de la conférence Est, c’est Joel Embiid qui démarre le plus fort. Le pivot inscrit 10 des 12 premiers points des 76ers et s’affiche comme le catalyseur du très bon premier quart-temps de son équipe, qui plante 34 points à 59% aux tirs (et 12 rebonds et 10 passes). Tyrese Maxey remplit parfaitement son rôle de lieutenant (8 points et 4 passes à 4/4 aux tirs), tandis que côté Bulls, DeMar DeRozan surnage (14 points à 6/7 aux tirs) mais est esseulé.

La suite est assez linéaire : le pivot camerounais et l’ailier natif de Compton continuent de dominer dans le second quart-temps : ils compilent 22 points (8/11), 5 rebonds et 2 passes pour le premier, et 26 points (10/15), 4 rebonds et 3 passes. Le reste de leurs coéquipiers, à l’exception de Maxey et Harris pour Philly, demeurent discrets. Globalement, c’est un quart-temps assez fade offensivement, qui se résume aux coups de chaud des deux stars, et les 76ers stabilisent leur avance à la pause (61-52).

Joel Embiid vs DeMar Derozan… et puis rien d’autre

À l’entame de la seconde période, Joel Embiid poursuit son entreprise de démolition de la défense de Chicago, et commence à prendre l’ascendant psychologique sur ses adversaires, particulièrement sur son vis-à-vis Nikola Vucevic. Le Monténégrin prend très cher poste bas et commet trois fautes en cinq minutes : la frustration monte et il écope même d’une technique. Malgré cela, les Bulls s’accrochent tant bien que mal (89-81), toujours tenus à bout de bras par un DeRozan qui pointe à 39 points, 7 rebonds et 3 passes après 36 minutes.

Au moment de commencer le dernier acte, le craquage est proche pour Chicago, qui encaisse un 9-0 et accuse son premier très gros retard de la rencontre (98-81). Sauf que ces Bulls ne sont pas leaders de l’Est pour rien, ils ont du coeur, et les voilà qui répondent aux 76ers avec la manière : un 13-0 pour recoller à -4 (98-94) ! Débute alors un « money-time » inattendu, qui va finalement rapidement tourner en la faveur de Philadelphie.

Car malgré un bon passage en fin de match de Javonte Green, les Bulls sont bien trop dépendants de DeMar DeRozan (45 points), et donc bien trop inoffensifs quand celui-ci n’est pas sur le terrain. Surtout qu’en face, Joel Embiid atteint les 40 points, et Tobias Harris score quand il le faut. L’écart repasse finalement au-dessus des 10 points, et Philly signe une 10e victoire d’affilée contre Chicago.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse extérieure, un duel des extrêmes. D’un côté, une équipe de Philadelphie à 12/24 à 3-points, de l’autre une équipe de Chicago à 7/26. C’est un différentiel de 15 points marqués derrière l’arc, et c’est assurément un des éléments clés qui a fait basculer la rencontre en faveur des 76ers.

– La passe de dix pour Philly face à Chicago. Les hommes de Doc Rivers ont en effet signé leur 10e victoire d’affilée face aux Bulls, et leur 5e d’affilée sur le parquet du United Center. On peut sans trop s’avancer parler d’une bête noire.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Le pivot des 76ers signe un match à 40 points (14/23), 10 rebonds, 3 passes et 2 contres et continue de massacrer les Bulls dès qu’il vient jouer sur leur parquet (50 points lors de sa dernière visite). Absolument indéfendable près du cercle, il est en plus un danger à distance (2/4 derrière l’arc). Le « Process » joue actuellement le meilleur basket de sa carrière, et son duel à distance avec Nikola Jokic pour le titre de MVP va être passionnant à suivre jusqu’à la fin de la saison.

✅ DeMar DeRozan. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Esseulé, il a absolument tout donné pour essayer de donner la victoire aux Bulls : 45 points (18/30), 9 rebonds et 7 passes. Mais malgré le réveil de Nikola Vucevic et Javonte Green en fin de match, la tâche était trop ardue. Le retour de Zach LaVine va le soulager.

✅ Tobias Harris. Durant ce match, les joueurs qui ont brillé, et qui ne s’appellent pas Joel Embiid ni DeMar Derozan, se comptent sur les doigts d’une main. Tobias Harris est l’un des rares à sortir du lot avec son match à 23 points (10/15), 8 rebonds et 5 passes. Sans fioriture, l’ailier-fort a parfaitement suppléé son coéquipier All-Star, et a notamment assuré dans le quatrième quart-temps avec quelques paniers bien sentis pour climatiser les ardeurs des Bulls, revenus dans le match.

⛔️ Matt Thomas. Si le banc des Bulls de manière générale est passé à travers de son match, l’arrière a eu le « malheur » de jouer 34 minutes, ce qui n’a pas aidé son cas. Il finit avec 5 points à 2/10 (1/7), le symbole d’une sélection de tirs qui laissait perplexe.

PAS DE CHRONO FONCTIONNEL !

Avant le début de la rencontre, les arbitres et le staff technique du United Center se rendent compte que les chronos, au-dessus des paniers, ne fonctionnent pas. Résultat : on dispose à même le sol, devant les bancs, un chrono de rechange !

Going old school on the shot clocks today. Clocks above baskets not working. pic.twitter.com/zhDDEeC7u4 — K.C. Johnson (@KCJHoop) February 6, 2022

LA SUITE

Chicago (33-20) : « back-to-back » compliqué demain à la maison, face à Phoenix

Philly (32-21) : les Suns également, qui seront en « back-to-back » mardi, à Philadelphie