Les Wolves enchaînent une quatrième victoire face aux Pistons

Les Wolves ont pourtant eu toutes les peines du monde à se défaire de Pistons accrocheurs. Detroit était même en tête après le premier quart-temps (24-26) et à la mi-temps (55-56).

C’est notamment grâce à Malik Beasley que les troupes de Chris Finch ont commencé à prendre un peu d’avance à la fin du troisième quart-temps. Il a ensuite fallu une grosse séquence de Jaden McDaniels, avec un 3-points suivi d’un énorme contre puis d’un autre 3-points pour que l’écart passe à +13 (101-88).

Killian Hayes et Saddiq Bey ont toutefois encore filé quelques sueurs froides à Minnesota, mais les Pistons n’ont finalement jamais réussi à vraiment faire peur à ces Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vrai chassé-croisé pendant trois quart-temps. Les deux équipes n’ont pas réussi à se quitter pendant 36 minutes, engendrant 7 égalités et 17 changement de leader. Avant donc que Minnesota n’arrive à faire quelques différences pour repousser cette très jeune équipe de Detroit pour de bon.

– Killian Hayes enfin agressif. Même s’il avait assez bien distribué le jeu en début de match, le Français nous a encore fait peur, en se faisant notamment contrer deux fois et en tentant des passes trop compliquées. Son passage dans le quatrième quart-temps fut toutefois très différent. En attaquant la peinture sur le côté gauche, il a trouvé de la confiance, enchaînant les finitions main gauche ou main droite, ou les services pour Saddiq Bey. Il a même claqué un gros dunk et a inscrit ses 10 points dans l’ultime période, avec 8 passes sur l’ensemble du match.

– Anthony Edwards, la confiance malgré tout. Le sophomore est un spécimen. Maladroit tout le match, il a pesé autrement et il a surtout montré qu’il ne doutait jamais dans le « money-time » pour tuer dans l’oeuf toute idée de retour adverse. Une tentative de poster sur Isaiah Stewart qui lui offre deux lancers, puis l’ultime 3-points.

TOPS/FLOPS

✅ La pire Russell/Towns. Par son adresse, Malik Beasley a été précieux mais c’est le duo D’Angelo Russell – Karl-Anthony Towns qui a vraiment été le moteur des Wolves tout le match. Le premier au lancement des actions, avec sa vista, le deuxième par son travail de sape, en attaquant encore et encore les intervalles.

✅ Saddiq Bey. En l’absence de Cade Cunningham, touché à la hanche, il a été le principal animateur offensif des Pistons. 24 points, 8 rebonds et 3 passes décisives pour lui.

⛔ Jerami Grant. À l’inverse, et même s’il revient de blessure, on attend forcément beaucoup plus de Jerami Grant sans Cade Cunningham. Ses 10 points à 3/11 au tir ne sont pas rattrapés par ses 5 passes tant l’ailier semble hors rythme, et a trop forcé (sans réussite) dans cette rencontre.

LA SUITE

Minnesota (28-25) : déplacement chez les Kings, demain soir

Detroit (12-41) : déplacement chez les Mavericks, demain soir