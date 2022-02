Stats & Highlights | Les Cavaliers accrocheurs, les Pacers surprenants, les Blazers décevants

Surpris par les Pistons, les Cavaliers ont failli l’être à nouveau face aux Pelicans. Sans convaincre, ils ont néanmoins assuré l’essentiel avec une victoire importante pour garder le rythme au sommet de la conférence Est.

Les Clippers, eux, commencent à fatiguer. Le « road trip » est long et les Pacers, même sans Domantas Sabonis, en profitent pour les battre. Enfin, les Blazers ont livré une bien piètre seconde période à Oklahoma City et s’inclinent logiquement.

Cleveland – New Orleans : 93-90

Sans Darius Garland et après une rencontre perdue contre Detroit, par manque de sérieux, les Cavaliers devaient rebondir. Pendant plusieurs minutes, ce ne fut pas le cas, après une première mi-temps très moyenne et seulement 60 points inscrits après trois quart-temps.

Les Pelicans ont alors neuf points d’avance dans le dernier acte. Grâce à des paniers de Jarrett Allen et Isaac Okoro, Cleveland égalise dans les deux dernières minutes. L’arrière assure aux lancers également et les hommes de J.B. Bickerstaff l’emportent en finissant la partie sur un 5-0. Ce n’était pas beau, mais l’essentiel est fait.

Cavaliers / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 19 0/5 0/5 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 -5 0 -2 C. Osman 38 3/16 0/7 1/1 0 2 2 12 4 0 1 0 -4 7 7 I. Okoro 25 4/5 2/2 4/4 2 1 3 1 2 0 1 0 -1 14 16 J. Allen 34 7/12 0/0 2/2 2 6 8 1 0 0 0 2 +4 16 22 E. Mobley 23 1/7 0/2 2/3 2 3 5 2 2 1 1 3 -9 4 7 K. Love 33 6/15 3/8 0/0 1 10 11 3 1 0 0 2 +17 15 22 L. Stevens 23 5/6 0/0 1/2 0 4 4 2 2 3 1 2 +3 11 19 R. Rondo 18 2/7 1/3 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 +4 5 3 B. Goodwin 27 8/11 3/4 2/2 0 1 1 1 5 1 3 0 +6 21 18 Total 36/84 9/31 12/14 7 30 37 26 19 6 9 9 93 Pelicans / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 31 0/7 0/3 3/3 0 2 2 4 1 1 2 1 0 3 2 J. Valanciunas 31 7/13 0/3 2/2 6 3 9 4 3 0 3 2 -3 16 22 J. Hayes 31 9/10 1/2 0/0 1 6 7 0 5 0 1 3 +2 19 27 D. Graham 29 6/15 3/11 5/6 1 1 2 4 0 0 1 0 -11 20 15 J. Hart 37 2/9 1/5 5/6 1 9 10 3 3 2 2 0 -8 10 15 G. Clark 13 1/3 1/2 0/0 0 3 3 0 2 2 0 1 -3 3 7 G. Temple 12 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 -4 2 3 W. Hernangomez 16 2/12 0/0 3/4 6 4 10 2 2 0 1 0 0 7 7 J. Alvarado 19 1/4 0/1 0/0 1 4 5 3 0 0 0 0 +8 2 7 N. Alexander-Walker 19 4/9 0/3 0/0 0 2 2 5 1 1 3 0 +4 8 8 Total 33/85 6/30 18/21 16 35 51 26 18 6 13 8 90

Indiana – LA Clippers : 122-116

Encore privés de Domantas Sabonis, placé dans le protocole sanitaire de la ligue alors qu’il revenait à peine de blessure, les Pacers ont pu compter sur un Isaiah Jackson de feu pour compenser. Le rookie réalise son meilleur match en carrière, en compilant 26 points et 10 rebonds.

Indiana a dominé les débats en première mi-temps, puis les Clippers, avec un 14-5, ont pris le contrôle en troisième quart-temps. Sans véritablement tuer le match. Les Pacers en profitent donc pour répondre avec un 10-0. Nicolas Batum conclut le troisième quart-temps et entame le dernier avec un panier primé, mais c’est encore timide face à un nouveau 12-0, avec trois paniers à 3-pts de Duane Washington Jr.

Pacers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Jackson 29 12/19 1/3 1/2 4 6 10 0 0 1 0 2 +9 26 31 J. Holiday 34 5/9 3/5 0/0 1 4 5 6 2 0 1 2 +5 13 21 T. Craig 27 3/9 2/5 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 +1 8 5 C. LeVert 36 6/12 1/2 4/6 0 7 7 9 2 0 5 0 -2 17 20 C. Duarte 30 3/11 0/1 2/2 1 4 5 2 0 2 1 1 -7 8 9 D. Washington Jr. 24 6/13 4/7 0/0 0 4 4 4 2 0 1 0 +12 16 16 J. Lamb 27 3/5 2/4 1/2 0 6 6 2 1 0 0 0 +8 9 14 T. Taylor 21 7/11 1/1 0/0 5 3 8 2 1 0 0 0 -1 15 21 L. Stephenson 12 5/6 0/1 0/0 0 3 3 4 1 0 2 0 +5 10 14 K. Sykes 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Total 50/95 14/29 8/12 11 39 50 31 12 3 11 5 122 Clippers / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Morris Sr. 27 4/14 0/3 1/1 1 4 5 4 2 0 1 0 +4 9 7 S. Ibaka 22 6/7 0/1 2/2 2 9 11 0 2 1 1 2 +1 14 26 R. Jackson 31 8/18 4/11 1/1 1 2 3 5 0 0 2 0 +4 21 17 T. Mann 23 3/7 0/1 0/0 2 3 5 2 2 1 0 0 +1 6 10 A. Coffey 35 9/14 5/9 4/4 1 3 4 4 2 1 1 1 -2 27 31 N. Batum 25 4/7 4/7 1/2 1 1 2 1 0 1 0 1 -7 13 14 J. Winslow 16 1/2 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 1 1 -1 2 4 I. Hartenstein 14 3/5 0/0 0/0 0 3 3 1 2 1 2 0 -3 6 7 E. Bledsoe 23 5/13 1/6 2/3 1 5 6 3 1 1 1 0 -12 13 13 L. Kennard 16 1/7 0/5 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -13 2 -1 B. Boston Jr. 6 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 -2 3 4 Total 45/96 15/44 11/13 10 31 41 25 15 7 9 5 116

Oklahoma City – Portland : 98-81

Comment les Blazers ont-il pu perdre ce match face à une équipe privée de Shai Gilgeous-Alexander ? Chauncey Billups va devoir trouver la réponse, car ses joueurs avaient bien entamé la rencontre, avec presque 20 points d’avance en début de deuxième quart-temps.

Le Thunder revient un peu à la charge, mais entame surtout très bien la deuxième période. Lu Dort enchaîne les paniers et les Blazers ne trouvent plus les solutions. En début de quatrième quart-temps, et en seulement trois minutes, Oklahoma City passe un 15-0 fatal aux joueurs de Portland. C’est leur première victoire après sept défaites de rang.