Les Raptors du bouillant Gary Trent Jr. arrêtent la série des Hawks

Malgré la fatigue liée à leur récent marathon terminé en triple prolongation à Miami, les Raptors ont trouvé les ressources pour enchaîner sur le parquet des Hawks. Ces derniers, qui restaient sur une série de sept succès consécutifs, étaient privés de Trae Young, sur la touche en raison d’une douleur à l’épaule.

Son absence n’a pas empêché Atlanta de rester au contact des Raptors tout au long de cette rencontre très disputée. Profitant d’un tandem De’Andre Hunter – Kevin Huerter en forme, Atlanta a même viré en tête à la pause (57-48) après un second quart-temps maîtrisé.

Les locaux ont eu beaucoup plus de mal à contenir l’attaque canadienne dans le troisième acte (15-32 en faveur des Raptors), à l’instar d’un Gary Trent Jr. en feu derrière la ligne à 3-points. Celui-ci a inscrit un tir primé au buzzer pour offrir trois possessions d’avance à son équipe avant la dernière période (72-80).

Un dernier quart-temps très indécis qui a donné lieu au réveil de Bogdan Bogdanovic derrière la ligne à 3-points lui aussi. Le Serbe a permis à Atlanta de s’offrir plusieurs occasions de repasser devant dans les derniers instants mais OG Anunoby et Pascal Siakam ont finalement eu le dernier mot.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse des Raptors. Avec 18 paniers à 3-points, dont la moitié pour le seul Gary Trent Jr, les Canadiens ont égalé leur meilleure performance de la saison en la matière. Leur réussite de 50% à cette distance était même leur meilleure marque de la saison.

– La fin de série des Hawks. Après plusieurs semaines de médiocrité entre décembre et la mi-janvier, Atlanta a redressé la barre en enchaînant ces sept succès consécutifs, obtenus principalement à domicile. Cette série a permis à Atlanta de se rapprocher d’un bilan équilibré et du Top 8 à l’Est. Il leur faudra sans doute encore patienter un peu pour atteindre ces objectifs car les Hawks reçoivent les Suns jeudi, puis enchaînent à Toronto puis à Dallas pour finir la semaine.

– L’usure des Raptors. À Miami, les cinq titulaires canadiens avaient dépassé les… 54 minutes de jeu. Cette nuit encore, leur temps de jeu a grimpé à 35 minutes minimum, dont plus de 40 pour Pascal Siakam et Gary Trent Jr. « Je ne les ai même pas laissés monter dans le bus pour venir ici », en a rigolé Nick Nurse, dont la session de tirs de lundi n’était pas obligatoire. « On essaie de les économiser autant que possible. Je sais que certains d’entre eux l’ont apprécié, c’est sûr. »

TOPS/FLOPS

✅ Gary Trent Jr. Quatrième match de suite à 31 points ou plus pour l’homme en forme des Raptors ! Cette nuit, le shooteur s’est même offert un record en carrière avec neuf paniers primés, dont sept inscrits après la pause. Il s’est notamment fait remarquer en plantant quatre paniers primés quasi consécutivement à cheval entre la toute fin du troisième quart-temps et le début du quatrième pour permettre à Toronto de prendre les devants.

✅ Kevin Huerter. Un autre shooteur très inspiré sur cette partie. L’arrière des Hawks a signé l’un de ses matches les plus propres de l’année. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu’il dépasse la barre des 25 points cette saison (trois fois), c’est défaite automatique pour son équipe.

✅ Pascal Siakam. Match solide et complet pour le cadre de l’équipe qui a inscrit un tir important dans le « money time » et s’est racheté avec deux lancers convertis à huit secondes de la fin, après avoir manqué une première série quelques secondes plus tôt.

⛔ Delon Wright et John Collins. Dix petits points marqués à 4/18 aux tirs en cumulé… Le premier avait habitué à mieux lorsqu’il a été titulaire cette saison. Le second, en tant que deuxième marqueur de l’équipe, était attendu aussi. En l’absence de Trae Young, ils sont tous les deux passés à côté d’une occasion de briller.

NICK NURSE REVOTE FRED VANVLEET

Le coach des Raptors poursuit sa campagne de lobbying en faveur de la première sélection All-Star de Fred VanVleet, auteur cette nuit d’un match très compliqué en termes d’adresse. « Je pense qu’il réalise une superbe saison dans un rôle différent avec le départ de Kyle (Lowry). C’est son rôle d’assurer en termes de leadership. Il a toujours eu un impact énorme sur l’équipe et la franchise. Il le mériterait bien », a formulé le coach.

LA SUITE

Hawks (24-26) : réception des Suns, jeudi.

Raptors (25-23) : réception du Heat, la nuit prochaine.