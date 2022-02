Boston trop facile contre l’équipe B de Miami

Match à sens unique, ou presque, au TD Garden cette nuit. À domicile, ce sont effectivement les Celtics qui ont tranquillement pris la mesure du Heat (122-92).

Une équipe de Miami qui se déplaçait dans le Massachusetts sans Jimmy Butler, Kyle Lowry ou encore PJ Tucker, et qui présentait là un cinq de départ inédit. Sans surprise, les limites de cet effectif affaibli se sont rapidement faites sentir, même si la franchise floridienne a fait illusion une mi-temps, n’étant menée « que » d’une dizaine de points à la pause (54-45).

Le retour des vestiaires fut ensuite sanglant, puisque Boston a appuyé sur l’accélérateur pour faire grimper, encore et encore, l’écart. Dans le sillage de Jaylen Brown (29 points) et Jayson Tatum (20 points, 12 rebonds, 5 passes), qui n’ont pas eu à forcer leur talent pour permettre aux C’s de décrocher une quatrième victoire en cinq matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le collectif de Boston au rendez-vous. Si Jayson Tatum et Jaylen Brown, bien épaulés par Marcus Smart, ont fait le job cette nuit, ils ont surtout été également secondés à la perfection par Robert Williams, Al Horford, Josh Richardson ou encore Grant Williams. Car c’est effectivement l’ensemble du collectif de la franchise du Massachusetts —à l’exception peut-être de Dennis Schröder— qui a régalé le public du TD Garden aujourd’hui. Et, ce, sans jamais baisser le pied et en réussissant à remporter ce match annoncé initialement à sa portée.

— Miami pas suffisamment armé. Avec sept de ses éléments sur la touche, dont trois de ses titulaires, le Heat a logiquement démontré ses limites cette nuit. Frustré et orphelin de ses habituels camarades du cinq de départ, Bam Adebayo n’a pas pesé un seul instant sur cette partie, au contraire de Max Strus (27 points), alors que les hommes d’Erik Spoelstra ont très vite accusé le coup au score (27-14 après douze minutes). Et malgré un léger sursaut d’orgueil dans le deuxième quart-temps, les joueurs de South Beach se sont effondrés en seconde période, accumulant les ratés et souffrant le martyr devant le collectif adverse.

— Boston dans la zone. Pour tenter de déstabiliser les Celtics, Erik Spoelstra avait évidemment décidé de s’appuyer sur cette défense de zone qui réussit habituellement si bien à ses joueurs. Sauf que, cette fois-ci, les joueurs d’Ime Udoka n’ont pas connu la moindre difficulté pour mettre en pièces le schéma tactique du coach floridien, en défense. Parvenant à très bien faire circuler le ballon, convertir leurs tentatives à 3-pts et trouver de bonnes positions de shoot à mi-distance, les C’s ont ainsi pris un malin plaisir à découper leurs adversaires en attaque, à tour de rôle. Une superbe prestation collective de leur part, donc.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Tatum – Brown – Smart. En patrons, et bien soutenus par le métronome Al Horford, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart ont rapidement montré la voie pour les Celtics. Jamais réellement inquiétés par la défense extérieure du Heat, orpheline de ses trois meilleurs éléments (à savoir Jimmy Butler, Kyle Lowry et PJ Tucker), les leaders de Boston n’ont eu aucun mal à alimenter la marque pour les C’s. Des C’s impériaux du début à la fin et qui présentent un visage bien plus conquérant et séduisant lorsque leur « Big Three » naturel réalise une aussi belle prestation, aboutie, des deux côtés du terrain.

✅ Max Strus. Avec Caleb Martin (dans une moindre mesure), le sniper du Heat a incontestablement été le joueur floridien le plus en vue et menaçant aujourd’hui. Auteur de 27 points, avec 9 paniers à 3-pts (son record en carrière, en 17 tentatives), l’arrière de 25 ans a souvent joué les pompiers de service pour son équipe, en première mi-temps puis dans le troisième quart-temps, afin qu’elle ne sombre pas au tableau d’affichage. Mais, globalement esseulé, celui qui n’a pas été drafté en 2019 n’a forcément pas pu colmater les brèches à lui seul pour Miami, en dépit de ses nombreux shoots plantés derrière l’arc.

⛔ Duncan Robinson. Si Gabe Vincent a longtemps fait preuve de maladresse, avant de redresser un peu la barre quand le match était plié, il aura au moins eu le mérite de faire tourner correctement la boutique (9 passes) en l’absence de Kyle Lowry. Contrairement à « D-Rob », fantomatique et pour le moins handicapant pour son équipe, à partir du moment où il ne convertit pas ses tirs. Ce qui lui est justement arrivé cette nuit, l’arrière floridien terminant avec seulement 6 points au compteur, à 2/8 à 3-pts. Une performance évidemment insuffisante de la part du shooteur de Miami, d’autant plus sans plusieurs titulaires habituels…

LA SUITE

Boston (27-25) : réception de Charlotte, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Miami (32-19) : « back-to-back » à Toronto, ce mardi soir (01h30).