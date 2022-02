Sans Joel Embiid, les Sixers créent l’exploit face aux Grizzlies

On ne donnait pas cher de la peau des Sixers, même à domicile, puisque les joueurs de Doc Rivers recevaient les Grizzlies sans Joel Embiid. Laissé au repos après un mois de janvier exceptionnel, le pivot camerounais a dû apprécier le spectacle puisque ses coéquipiers s’imposent 122-119 après prolongation !

Auteur de 37 points, Ja Morant pensait avoir fait le plus dur en allant chercher le « And-1 » à huit secondes de la fin du quatrième quart-temps. Grâce à son floater, il égalise (111-111) mais il manque le lancer derrière ! La balle de match est pour Seth Curry, qui échoue aussi avec un fadeaway compliqué à zéro degré. Prolongation !

Cette fois, le slalomeur Morant valide son « And-1 » pour donner les commandes aux Grizzlies (115-113), et son acolyte, Desmond Bane, offre même quatre points d’avance à moins de trois minutes de la fin. Jaren Jackson Jr sort aussi de sa boîte pour bâcher Tyrese Maxey, et pourtant, les Grizzlies vont craquer.

C’est Danny Green qui fait exploser la salle sur un 3-points, puis c’est Tyrese Maxey qui inscrit le panier de la gagne sur un changement de rythme fatal à la défense des Grizzlies inattentive (120-119). La défense de Philly est parfaite sur Ja Morant, et c’est finalement Ziaire Williams qui récupère le dernier tir. Il se loupe, et c’est encore Tyrese Maxey qui s’en va marquer au buzzer devant un public aux anges.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Morant-Embiid, un duel encore raté. Cela peut surprendre mais en trois ans, Joel Embiid et Ja Morant n’ont joué face à l’autre qu’une fois. Cette saison, le pivot avait déjà raté la rencontre à Memphis, et les Sixers avaient pris une grosse fessée. Cette fois, il était au repos, mais ses coéquipiers ont fait le boulot.

– Andre Drummond est plus qu’une doublure. 16 points, 23 rebonds, 5 passes, 2 interception, 3 contres. Même s’il a été parfois naïf en défense sur les pénétrations de Ja Morant, Andre Drummond livre son meilleur match de la saison. Une grosse activité et il n’a jamais refusé le combat face à Steven Adams.

– La défense de Matisse Thybulle. Ja Morant plante 37 points, mais il perd… neuf ballons ! La faute à un grand Thybulle, notamment dans la prolongation où il est parvenu à le limiter au maximum. Sur la fin du 4e quart-temps et la prolongation, Ja Morant a beaucoup dribblé et beaucoup cherché l’exploit individuel. La faute à Thybulle.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Pendant que Ben Simmons se morfond chez lui, Tyrese Maxey s’affirme comme un titulaire indiscutable. Il n’y a pas grand-chose à lui reprocher ce soir parce qu’il a su agresser la défense quand c’était nécessaire, et impliquer les autres quand il le fallait. Il a tenu tête à Ja Morant, et il a même gagné aux points avec ses 33 points, 8 passes et… 4 contres !

✅ Tobias Harris. Doc Rivers sait qu’il peut toujours compter sur lui, et c’est appréciable. Dans un style « d’assassin silencieux », Tobias Harris a fait très mal à Memphis, et il s’est mis en confiance en premier quart-temps en dominant Jaren Jackson Jr. Il l’a même contré deux fois.

✅ Desmond Bane. Quel formidable attaquant ! Il a climatisé la salle dans la prolongation, et dans son attitude et sa gestuelle, il rappelle parfois Klay Thompson. C’est un pur shooteur, qui ne doute jamais, et il n’a pas peur d’aller se frotter aux grands dans la raquette.

✅ ⛔ Ja Morant. Du très bon avec ses 37 points et ses floaters qui font très mal. Mais aussi du moins bon comme ce lancer-franc raté et ses neuf balles perdues. Quand Philly est passé en zone, il s’est régalé, et Doc Rivers a vite changé de fusil d’épaule.

LA SUITE

Philadelphie (31-19) : mercredi, fin d’une série de cinq matches à domicile avec la réception des Wizards.

Memphis (35-18) : suite du « road trip » avec un déplacement mercredi au Madison Square Garden.