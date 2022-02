Stephen Curry aime se défouler sur les Rockets

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Stephen Curry et les Rockets. Si les Warriors ont cette fois maitrisé leur sujet, les Rockets ont de nouveau opposé une belle résistance avant de voir leurs espoirs encore partir en fumée en fin de match, à cause du leader de Golden State.

À l’instar du dernier match entre les deux équipes, Christian Wood profite de deux fautes rapides de Kevon Looney pour marquer 14 des 25 points de son équipe en premier quart-temps alors que les Warriors peinent à se mettre en route (25-23). Leur défense et leur énergie montent alors d’un ton et Golden State prend le contrôle des opérations derrière un Andrew Wiggins toujours sur un nuage et une défense qui limite Houston à 37% de réussite (61-52).

Alors que Kevin Porter Jr. garde les Rockets en embuscade, les deux équipes multiplient les ballons perdus. KPJ décide alors de provoquer Stephen Curry avec du « trash talking ». Le double MVP ne rentre pas dans le jeu de son adversaire mais répond en marquant sept points qui lancent un 17-2 des Warriors (85-67). Les Rockets n’abdiquent pourtant. Ils reviennent plusieurs fois sous la barre des cinq points mais Stephen Curry prend les choses en mains. Il marque 19 des 21 premiers points de Golden State en dernier quart-temps pour repousser les assauts texans et offrir une sixième victoire de suite à son équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Andrew Wiggins, encore et toujours. L’ailier des Warriors continue d’enchainer les performances remarquables depuis sa titularisation au All-Star Game. Alors qu’il avait marqué 17 de ses 24 points en première mi-temps contre Brooklyn, il a récidivé à Houston, marquant 17 de ses 23 points avant la pause à plus de 60% de réussite tout en participant au réveil défensif de son équipe. Il sait également se mettre en retrait quand l’un de ses coéquipiers prend feu. C’était déjà le cas face aux Nets, et ça s’est répété ce soir quand Stephen Curry est devenu incandescent.

– La détermination des Rockets. Houston aurait pu baisser les bras à de nombreuses reprises, que ce soit en fin de première mi-temps, en troisième quart-temps lorsque les Warriors avaient pris le large, ou dans les dernières minutes quand Stephen Curry ne ratait plus rien. Et pourtant, menés par Christian Wood et Kevin Porter Jr, avec l’appui de Garrison Mathews, Kenyan Martin Jr. et Josh Christopher en sortie de banc, les Rockets n’ont jamais perdu leur intensité et leur envie. Une attitude qui laisse présager des jours meilleurs pour la pire équipe de l’Ouest.

– Stephen Curry redevient Stephen Curry. Toujours à la recherche de son tir depuis maintenant plusieurs semaines, les Rockets n’ont pas la chance d’être épargné par le double MVP. Son tir au buzzer avait offert la victoire aux Warriors il y a dix jours alors que les Rockets avaient dominé les débats, et cette nuit, Stephen Curry s’est rappelé aux bons souvenirs du Toyota Center et des fans des Rockets. À l’image du Game 6 de la demi-finale de conférence 2019, il a sorti le lance-flammes après la mi-temps, pour y marquer 30 de ses 40 points à 6 sur 11 à 3-points, dont six minutes insolentes pour tuer le match. Stephen Curry, qui assure avoir trouvé les raisons de son coup de mou frappe donc un grand coup, est-ce le début d’une belle série ?

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. 40 points, 7 sur 14 à 3-points, 9 passes décisives, 5 rebonds. Le double MVP peut souffler, les Warriors aussi, le retour à la normale semble se confirmer.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier des Warriors continue d’être solide et précieux en l’absence de Draymond Green, Andre Iguodala et Otto Porter Jr. C’est le Warrior le plus régulier cette saison. C’est Steve Kerr qui le dit.

✅ Christian Wood. Déchaîné à 3-points, le pivot a commencé fort avant de baisser de pieds en deuxième mi-temps. Il a toutefois terminé meilleur marqueur et rebondeur de son équipe avec 24 points et 13 rebonds.

✅ Kevin Porter Jr. Le meneur des Rockets a terminé en double double (17 points, 11 passes) mais il a commis l’irréparable en provoquant Stephen Curry…

⛔ Klay Thompson.Le « Splash Brother » n’a jamais réglé la mire cette nuit, terminant à 6 sur 15 aux tirs, dont 1 sur 8 de loin.

⛔ Eric Gordon. Alors que son nom circule dans les rumeurs de transfert, l’arrière a manqué d’adresse (2/10 à 3-points) et n’a jamais réussi à trouver son rythme ou à provoquer des fautes.

LA SUITE

Golden State (38-13) : les Warriors enchainent en back-to-back à San Antonio.

Houston (14-36) : les Rockets tenteront de rebondir face aux Cavaliers mercredi.