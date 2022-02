Les Knicks respirent face à des Kings inoffensifs

Pas toujours à l’aise face à des adversaires au bilan plus faible qu’eux, les Knicks ont pris le taureau par les cornes dès l’entame de la rencontre. Evan Fournier ne s’est pas fait prier pour coller 16 points au premier quart-temps, et les Kings ont pédalés dans la semoule malgré les consignes et les nombreux arrêts de jeu d’Alvin Gentry.

Mais avec aussi peu de talents dans ses rangs, le technicien fait avec les moyens du bord, tant bien que mal. Les Bockers présentent un jeu plutôt léché, avec un Julius Randle qui se transforme en passeur efficace (4 caviars) et les locaux sont logiquement en tête à la pause (54-41).

L’attaque des Californiens repose sur Tyrese Haliburton et… Davion Mitchell, et la défense ne compense pas la faiblesse au scoring de Sacto. La raquette est mangée par Mitchell Robinson et Julius Randle, qui font ce qu’ils veulent de Damian Jones et Richaun Holmes, et la marche en avant de New York se poursuit sans encombre. Les alternatives sur le banc sont limitées pour Alvin Gentry, qui secoue la tête en voyant le manque de clairvoyance de ses joueurs, qui ne semblent pas montrer de sursaut d’orgueil.

La bande d’Evan Fournier déroule, et de nombreux fans quittent le Garden alors qu’il reste encore de longues minutes à jouer. Ils en ont assez vu, et les Bockers s’imposent (116-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Evan Fournier n’attend pas ! Le natif de Charenton a fait parler la poudre sans attendre, avec un premier quart-temps de feu. 16 points (4/5 à 3-points), 2 passes décisives et un Garden debout pour saluer le sublime passage du Français lors des premières minutes de la rencontre. Même Julius Randle, qui ne le cherche pas toujours en attaque, a beaucoup joué pour le tricolore.

– La bataille aux rebonds, fort avantage Knicks. Avec un Mitchell Robinson en mode « gobeur » et ses 13 prises, les Knicks ont fait une énorme différence aux rebonds, face à des Kings qui ont été mangés dans ce secteur (49 rebonds à 34). Richaun Holmes, le meilleur rebondeur de son équipe, a été bien trop seul, et ses coéquipiers ont complétement laissé cette tâche à l’ancien des Suns, qui n’a pas pesé lourd face aux intérieurs de New York.

– 12. Comme le nombre de défaites consécutives des Kings à l’extérieur. La dernière victoire loin de leur Golden 1 Center remonte au 1er décembre, sur le parquet des Clippers (104-99), il y a donc deux mois exactement. Avec des prochains déplacements à San Francisco pour y affronter les Warriors puis un retour sur la côte Est pour jouer face aux Nets, Bulls et Wizards, la série noire a de fortes chances de se poursuivre un petit moment…

TOPS/FLOPS

✅ Alec Burks. L’ancien du Jazz joue simplement, et surtout, ne se laisse pas aller dans des mouvements ou gestes qu’il ne maitrise pas. Avec une feuille de statistiques ultra propre (21 points, 5 rebonds, 4 passes), Alec Burks a été l’élément principal de l’attaque des Knicks, et a aidé à mettre sous cloche Buddy Hield, qui a galéré à trouver la mire tout le match. L’étincelle au scoring en sortie de banc, et l’un des incontournables de Tom Thibodeau qui lui accorde constamment toute sa confiance.

✅ Julius Randle. Le buffle du Madison Square Garden s’est mis au service de son équipe, et ses coéquipiers en ont bien profité (19 points, 9 rebonds, 4 passes). Passeur en première période pour Evan Fournier et sérieux en défense, il a fait une prestation complète, et a été applaudi à plusieurs reprises par Tom Thibodeau, peu coutumier du fait. Une bonne entame de semaine pour le leader de la Grosse Pomme.

⛔ Kemba Walker. Un zéro pointé pour le numéro 8 des Knicks. Absolument pas impliqué en défense, et hors du coup en attaque, il a été transparent en ce lundi soir dans la Mecque du basket (0 points, 17 minutes de jeu). Cette action où il a laissé filer Tyrese Haliburton sans réagir a été celle de trop pour Tom Thibodeau, qui ne l’a plus remis sur le parquet pour le reste du match… Un match à oublier pour l’ancienne gloire de UConn.

LA SUITE

New York (24-27) : toujours au Madison Square Garden pour affronter les Grizzlies (nuit de mercredi à jeudi à 01h30).

Sacramento (18-34) : retour à la maison avec un duel face aux Nets (nuit de mercredi à jeudi à 04h00).