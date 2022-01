Stats & Highlights | Les Mavericks s’arrachent, Devin Booker s’éclate, C.J. McCollum revient

Le Magic et son public attendent toujours, depuis le 1er décembre dernier, une victoire à l’Amway Center… C’est Portland et C.J. McCollum, qui faisait son grand retour, qui ont privé les Floridiens d’un succès.

De leur côté, les Mavericks ont connu une fin de match bien compliquée face au Thunder, mais les imprécisions d’OKC ont permis de l’emporter. Enfin, soirée de rêve pour Devin Booker, auteur de 48 points face à San Antonio.

Orlando – Portland : 88-98

Retour tranquille et gagnant pour C.J. McCollum. L’arrière retrouvait les parquets après 17 matches ratés et six semaines à l’infirmerie. Il a inscrit 16 points en 28 minutes, dans une rencontre pliée par les Blazers en deuxième période.

Portland avait déjà fait une grosse partie du chemin à la pause, avec 14 points d’avance, mais avec trois paniers primés de Ben McLemore, les joueurs de Chauncey Billups passent un 16-2 en troisième quart-temps. Il y a alors vingt points d’écart et le dernier quart-temps est bien géré.

Magic / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 29 2/7 1/3 0/1 1 3 4 2 1 2 0 1 -14 5 8 F. Wagner 32 7/18 0/5 0/0 0 5 5 2 1 1 3 0 -12 14 8 R. Lopez 23 3/6 0/0 2/4 2 2 4 2 4 0 3 0 -11 8 6 C. Anthony 28 3/13 1/7 2/3 2 7 9 6 2 1 3 0 -20 9 11 G. Harris 29 4/11 1/5 1/2 2 1 3 0 2 1 2 0 -18 10 4 A. Schofield 2 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +7 0 0 I. Brazdeikis 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +7 0 2 M. Wagner 15 5/9 2/4 2/2 0 4 4 2 1 0 0 2 +12 14 18 M. Bamba 20 2/5 1/2 0/0 0 9 9 1 1 0 2 4 -16 5 14 R.J. Hampton 18 2/6 1/1 4/6 0 1 1 0 0 3 0 0 +8 9 7 T. Ross 21 1/4 1/2 1/2 1 2 3 2 0 0 0 0 +4 4 5 J. Suggs 21 5/10 0/2 0/0 1 5 6 3 3 1 3 0 +3 10 12 Total 34/90 8/32 12/20 10 40 50 21 15 9 16 7 88 Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 34 3/10 1/5 0/0 1 10 11 2 3 2 2 3 +20 7 16 N. Little 35 4/9 0/2 5/5 5 5 10 4 1 1 1 1 +18 13 23 J. Nurkic 36 10/21 0/3 1/2 4 18 22 2 3 4 6 2 +23 21 33 C. McCollum 28 7/13 2/4 0/0 0 1 1 2 2 1 4 1 +3 16 11 A. Simons 35 4/11 0/5 5/5 0 2 2 7 1 0 2 0 +18 13 13 T. Watford 12 3/5 0/1 2/2 1 2 3 0 0 0 0 0 -13 8 9 G. Brown III 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 0 1 T. Snell 19 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 -8 0 0 K. Blevins 3 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -3 D. Smith Jr. 13 2/5 0/0 2/2 0 2 2 2 3 0 1 0 -11 6 6 B. McLemore 21 4/11 4/10 2/2 0 1 1 1 2 1 1 1 +17 14 10 Total 37/90 7/34 17/18 11 44 55 20 17 9 17 8 98

Dallas – Oklahoma City : 104-102

Quelques frayeurs inutiles pour les Mavericks, mais la victoire est au bout de cette soirée contre le Thunder. Luka Doncic a été brillant avec un nouveau triple-double (20 points, 12 passes et 11 rebonds) et tout s’est joué dans les dernières secondes. Les Mavs avaient pourtant réussi une partie solide, avec plus de vingt points d’avance en troisième quart-temps, après un 13-0. Mais on sait qu’Oklahoma City adore remonter des écarts.

Dans les trente dernières secondes, il y a encore quatre points entre les deux équipes. Le Thunder fait le boulot et revient à une possession, avec une balle pour égaliser.

Mais une mauvaise compréhension entre Josh Giddey et Mike Muscala offre un panier facile à Dallas. Pour autant, comme les Texans sont fragiles sur la ligne des lancers-francs, le Thunder aura encore une balle de match quelques secondes après. Sauf qu’une nouvelle fois, le connexion Giddey – Muscala n’est pas bonne.

Mavericks / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 34 6/11 4/7 1/2 4 6 10 2 2 2 2 0 +1 17 23 M. Kleber 15 3/6 2/4 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 8 8 K. Porzingis 28 6/11 1/4 0/0 1 7 8 1 4 1 2 4 +4 13 20 J. Brunson 38 5/13 0/3 4/4 0 5 5 8 4 2 2 0 +14 14 19 L. Doncic 39 4/17 0/6 12/14 2 9 11 12 2 3 2 3 +12 20 32 T. Hardaway Jr. 33 4/14 3/7 1/2 0 5 5 2 0 1 2 0 0 12 7 S. Brown 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 +1 0 -2 D. Powell 20 3/3 0/0 4/4 3 1 4 1 1 0 0 0 -1 10 15 T. Burke 4 1/4 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3 0 F. Ntilikina 8 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 3 3 J. Green 18 2/5 0/0 0/2 0 0 0 1 4 1 0 0 -9 4 1 Total 35/88 12/37 22/28 11 36 47 28 19 10 11 7 104 Thunder / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 19 1/8 0/2 0/0 2 4 6 1 2 1 0 1 -5 2 4 J. Robinson-Earl 23 4/10 1/5 0/0 0 4 4 2 2 1 0 0 +2 9 10 L. Dort 37 7/14 2/5 2/2 0 7 7 2 6 1 3 1 -13 18 19 S. Gilgeous-Alexander 37 11/18 1/4 11/12 0 6 6 5 3 2 2 0 -3 34 37 J. Giddey 32 4/10 2/4 0/0 2 4 6 5 1 1 4 0 +6 10 12 M. Diakite 6 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 +4 2 5 M. Muscala 17 3/7 1/4 0/0 0 5 5 1 2 0 2 0 -4 7 7 T. Mann 19 1/3 0/1 4/6 0 1 1 2 4 1 1 0 +2 6 5 T. Jerome 18 2/7 2/6 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +5 6 3 A. Wiggins 31 2/5 2/4 2/4 0 5 5 0 1 2 1 0 -4 8 9 Total 36/83 11/35 19/24 5 37 42 20 23 10 13 2 102

San Antonio – Phoenix : 107-121

Les Suns fatigués car en « back-to-back », Devin Booker a été le fournisseur d’énergie d’une équipe privée de Deandre Ayton. Avec 18 points en premier quart-temps, l’arrière a bien lancé ses coéquipiers, qui étaient un peu en difficulté pour entamer la partie.

Ensuite, Chris Paul et Bismack Biyombo l’ont très bien aidé. En dernier quart-temps, les Suns accélèrent et les Spurs patinent. Au pire moment et en deux minutes, ces derniers perdent trois ballons. Les finalistes 2021 remportent facilement le dernier quart-temps ainsi que le match, et Devin Booker termine avec 48 points.