Avec 32 points de Nicolas Batum, les Clippers résistent aux Pacers

En difficulté pour rester à l’équilibre, sans Paul George ni Kawhi Leonard, les Clippers recevaient pour ce « MLK Day » des Pacers en chute libre. Collectifs et adroits, Amir Coffey et ses coéquipiers prenaient le meilleur départ, pointant déjà à +13 (40-27) à la fin du premier quart-temps.

Les remplaçants de Rick Carlisle, grâce à Chris Duarte et Goga Bitadze, recollaient à la mi-temps (68-59) mais Los Angeles refaisait l’écart en troisième quart-temps, grâce à un Nicolas Batum qui prenait confiance.

Le Français prenait même feu dans le quatrième quart-temps, et il fallait bien ça pour résister à des Pacers qui pilonnaient la peinture pour enchaîner les paniers et revenir à une petite possession dans les 30 dernières secondes ! Mais un oubli incompréhensible sur Reggie Jackson, qui assurait aussi aux lancers, empêchait tout hold-up.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 32 points de Nicolas Batum en deuxième mi-temps. L’ailier français fonctionne à la confiance, et il en accumulé un paquet lorsqu’il a commencé à mettre ses tirs dans le troisième quart-temps. Et comme les Pacers lui laissaient toujours autant d’espace, il les a punis à répétition, inscrivant 32 points en deuxième mi-temps après n’en avoir inscrit aucun en première. Il n’avait plus inscrit autant de points depuis novembre 2015…

– La force contre l’adresse. Les barbelés n’étaient pas vraiment de sortie dans ce match. Les Clippers en ont profité pour décaler leurs shooteurs (32 passes pour un 18/36 à 3-points) quand les Pacers ont eux insisté dans la peinture (64 points inscrits, contre 42 pour Los Angeles). Une vraie opposition de styles.

TOPS/FLOPS

✅ Nicolas Batum. Ça fait plaisir de voir le Français aussi confiant. Pourtant, ça avait mal débuté pour le Français avec une première mi-temps aphone mais sa deuxième période fut un régal. Il n’a pourtant pas forcé, préférant toujours servir un coéquipier mieux placé, même s’il avait la main très chaude.

✅ La bonne circulation de balle des Clippers. Après la rencontre, Nicolas Batum a préféré mettre l’accent sur la bonne circulation de balle et l’altruisme général de son équipe, plutôt que sur sa performance propre. On le comprend tant les hommes de Tyronn Lue ont cherché le bon shoot quasiment toute la soirée. Même s’ils ont bien été aidés par une défense des Pacers largement coupable, entre absences et rotations manquées…

✅ ⛔ Domantas Sabonis. Sa ligne de stats est plus que correcte à première vue (19 points à 7/14 au tir, 11 rebonds et 7 passes décisives) mais le Lituanien a longtemps été gêné par Ivica Zubac, ayant du mal à s’approcher du cercle, et surtout ses ressorties du ballon n’ont créé que très peu d’opportunités. Elles ont même engendré des pertes de balle problématiques pour son équipe, à des moments décisifs.

LA SUITE

LA Clippers (22-23) : Nicolas Batum et sa troupe seront à Denver, mercredi soir

Indiana (15-29) : rendez-vous mercredi soir, toujours à Los Angeles, cette fois face aux Lakers