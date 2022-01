Les Cavs décrochent une cinquième victoire de suite face aux Nets !

Kyrie Irving revient sur les terres de ses premières années dans la ligue, mais c’est Patty Mills qui se montre sans attendre à la Rocket Mortgage FieldHouse. L’Australien est intenable de loin, et ses coéquipiers suivent la dynamique. Les tirs à 3-points pleuvent, et Kessler Edwards profite de l’absence de Kevin Durant pour briller.

Mais les locaux ne veulent pas se laisser faire et répondent par Darius Garland, qui prend les rênes de son équipe. Les hommes de J.B. Bickerstaff jouent un basket léché, et après les 24 premières minutes, rejoignent les vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage (65-59).

Les Cavaliers jouent avec une intensité de playoffs, mais les visiteurs serrent également la vis en défense, avec Day’Ron Sharpe qui protège la peinture de manière exemplaire.

Kyrie Irving enclenche la cinquième et en met plein la vue à ses anciens fans de l’Ohio, donnant un gros coup de boost offensif aux siens. Les deux formations ne lâchent rien, et le duel Garland-Irving bat son plein alors que l’on entre dans le « money time ». Mais les Nets ratent complètement les deux ultimes minutes du match, tant au niveau offensif que défensif, et s’inclinent finalement à l’extérieur (114-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le feu du parking. Les Nets ont voulu mettre le feu dès le premier quart de loin, et ont réussi 6 tirs à 3-points sur 9 tentatives en 12 minutes. Patty Mills (2/4) et Kessler Edwards (2/2) ont noirci la feuille de stats, et les snipers de Brooklyn ont pu bénéficier des caviars de James Harden et de Kyrie Irving, très porté sur le collectif.

– 14 points pour Kyrie Irving en troisième quart. L’ancien de la maison s’est rappelé au bon souvenir des fans de l’Ohio. Durant le troisième quart-temps, ses tirs à mi-distance et ses pénétrations tranchantes ont donné le tournis à la défense des Cavaliers. En l’absence de Kevin Durant pour les prochaines semaines, Kyrie Irving sait qu’il devra se montrer et compenser la perte de KD durant les rencontres à l’extérieur.

– Deux dernières minutes fatales. Alors que les Nets n’avaient qu’une possession de retard à deux minutes du terme, les hommes de Steve Nash ont raté leurs deux dernières minutes. Deux tirs consécutifs à un mètre du cercle raté par LaMarcus Aldridge, puis deux pénétrations ratées par Kyrie Irving et de gros oublis défensifs. Les Cavs ont vu l’ouverture, et ne se sont pas fait prier pour plier le match en leur faveur.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. La mobylette de l’Ohio a voulu montrer aux Nets qu’il est le nouveau shérif en ville. Percutant en attaque, Darius Garland monte également en puissance en terme de lecture et de gestion du jeu de son équipe. Inarrêtable lors de la première période, il a également livré un gros duel face à Kyrie Irving lors des moments tendus de la rencontre. En l’absence de Ricky Rubio et Collin Sexton, il répond présent.

✅ Kyrie Irving. L’ancien de la maison est (re)venu, a vu mais… n’a pas vaincu. Très inspiré en attaque (27 unités), Kyrie Irving a flirté avec le triple double (7 rebonds, 9 passes), et a régalé les fans avec ses mouvements dont lui seul a le secret. Malgré le manque de rythme, il montre une belle envie défensive, et n’oublie pas son rôle de leader aux côtés de James Harden.

⛔ Evan Mobley. Le longiligne intérieur a été intermittent, trop irrégulier pour marquer le match de son empreinte habituelle. L’ancien de USC a été coupable de plusieurs oublis en défense, et malgré quelques beaux dunks sur la truffe des intérieurs adverses, il n’a pas eu son rendement habituel.

LA SUITE

Brooklyn (27-16) : voyage dans la capitale pour y affronter les Wizards (nuit de mercredi à jeudi à 1h).

Cleveland (27-18) : en déplacement pour affronter les Bulls (nuit de mercredi à jeudi à 2h).