Darvin Ham ciblé par les Knicks et les Suns

Et si Darvin Ham quittait prochainement les Bucks ? C'est Marc Stein qui nous l'apprend, puisque l'ancien coach des Lakers figurerait sur les tablettes des Knicks et des Suns.

Non pas pour y occuper un poste d'entraîneur principalement, mais « simplement » un poste d'assistant, puisque New York et Phoenix ont respectivement nommé Mike Brown et Jordan Ott récemment.

À Milwaukee, on tient cependant à Darvin Ham et on ne prévoit pour le moment pas de le laisser quitter le banc de Doc Rivers, à moins qu'il ne reçoive une offre pour un nouveau poste de « head coach », après Los Angeles (2022-24).

Le technicien de bientôt 52 ans connaît en tout cas très bien Mike Brown et Jordan Ott, pour les avoir justement côtoyés chez les Lakers. Pour le premier, c'était entre 2011 et 2012, quand il était son assistant du temps de Kobe Bryant et Pau Gasol. Pour le second, c'était entre 2022 et 2024, quand il en avait fait l'un de ses assistants du temps de LeBron James et Anthony Davis.