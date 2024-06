Darvin Ham redevient assistant à Milwaukee

Petite surprise que cette information d’ESPN : Darvin Ham est de retour sur un banc, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de celui des Bucks afin d’occuper la fonction d’assistant de Doc Rivers.

Une franchise que l’ancien entraîneur des Lakers connaît très bien, car il y a passé quatre ans (de 2018 à 2022) comme bras droit de Mike Budenholzer, avant de se tourner vers sa première expérience de « head coach » à Los Angeles, donc.

Récemment approché par les Warriors, Darvin Ham avait décliné leur proposition et il avait ensuite refusé de redevenir l’assistant de Mike Budenholzer, son mentor, chez les Suns. Jusqu’à ce qu’il accepte finalement l’offre de Milwaukee, équipe avec laquelle il a notamment été sacré champion en 2021.

Avant de diriger les Lakers, avec lesquels il a remporté le titre lors de l’In-Season Tournament, « Coach Ham » comptait parmi les assistants les plus réputés du pays, en particulier grâce à approche défensive. Visiblement, sa cote de popularité reste élevée malgré son (relatif) échec en Californie et ce sont maintenant les Bucks de Doc Rivers, et Giannis Antetokounmpo, qui vont de nouveau pouvoir compter sur ses services…